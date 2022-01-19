 

В Кремле оценили приглашение Путина и Зеленского в Турцию

19.01.2022, 13:18, Новости дня
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В Кремле приветствуют усилия других стран по урегулированию ситуации на Украине, если Турция сможет повлиять на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений, то к этому можно относиться только положительно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем усилия любых стран, которые могут помочь в урегулировании ситуации на Украине. Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договорённостей… со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязать, это можно будет только приветствовать», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что президент Турции Тайип Эрдоган пригласил президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами.



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