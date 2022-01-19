 

План по борьбе с «омикроном» доложен Путину

19.01.2022, 13:18, Новости дня
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Разработанный правительством план по борьбе с распространением омикрон-штамма коронавируса был представлен президенту Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается плана [по борьбе с распространением «омикрона»], он доложен главе государства, и он принят к сведению. Правительство действует», – передает ТАСС слова Пескова.

«Текущая ситуация с ковидом на каждом совещании с правительством обсуждается. Мы ожидаем, что на следующей неделе у нас будет совещание с членами правительства, президент проведет. Обязательно там это будет рассматриваться», – сказал представитель Кремля.

Ранее Путин поручил проработать проект о санитарно-эпидемиологическом благополучии.



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