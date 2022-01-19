Мнение: Страна взяточников?

МВД отчиталось, что в 2021 году в России зарегистрировали более 18,5 тысяч преступлений, связанных с взятками. Это на 27,8% больше, чем в 2020 году.

Из всех преступлений, связанных с взятками, свыше 5 тысяч (+20,3% по сравнению с 2020 годом) приходится на факты получения взятки, почти 4,5 тысячи (23,3%) — на дачу взятки, более 2 тысяч (+40,7%) — на посредничество в передаче взяток. На мелкое взяточничество приходится более 7 тысяч (33,3%) преступлений.

Всего за прошлый год зарегистрировано более 35 тысяч коррупционных преступлений, это почти на 14% больше, чем в 2020 году.

Удивительные цифры. По всему получается, что чем больше разоблаченных коррупционеров, тем больше их становится? Выходит, что коррупционные разоблачения коррупционеров не пугают? Большинство коррупционеров думает, что конкретно до них силовики не доберутся? Или коррупционеры живут по принципу: наворую, кубышку припрячу, если поймают, отсижу, освобожусь, буду жить на наворованное?

Безнадега какая-то…

Рис. отсюда

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