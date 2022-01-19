Брат Кейт Миддлтон Джеймс рассказал о трудностях января: “Пока одни ставят цели на год, другие пытаются выжить”

Младший брат Кейт Миддлтон Джеймс вернулся в социальные сети и опубликовал пост, в котором честно рассказал о последних неделях. Под фото со своей новоиспеченной супругой Ализе Тевене и их любимыми собаками 34-летний мужчина признался, что январь выдался тяжелым, и объяснил, почему:

Мои мысли о январе…

Я всегда находил январь очень трудным месяцем, особенно когда страдал клинической депрессией. В то время как одни ставят цели на год, устанавливают новые правила и стремятся стать лучшей версией себя, другие просто пытаются выжить…

Однако я придумал себе новую мантру, вдохновленную моими собаками… Не тратьте каждую минуту на размышления о том, что будет, или о том, что было. Прошлое несовершенно, будущее только произойдет, а что-то сделать мы можем только здесь и сейчас. Так что прямо сейчас я собираюсь отправиться на долгую прогулку с собаками рука об руку с женой, – заключил он.

Джеймс Миддлтон открыто говорит о своих психологических проблемах. В мае прошлого года он рассказал, что примерно в 2018 году у него диагностировали депрессивное расстройство и как боролся с этим:

Ровно 1255 дней назад мне диагностировали клиническую депрессию. В тот день я впервые узнал о психическом здоровье и о том, что это неотъемлемая часть нашей жизни. Через 10 дней я исчез, посадил в машину собак и, никому ничего не сказав, отправился в отдаленную часть заповедника Лейк-Дистрикт, – написал он в социальной сети. – Я плавал в ледяном озере, гулял по заснеженным горам и жил в коттедже вдали от цивилизации… Зачем я это сделал? Я хотел быть на природе. Природа – ключ к нашему психологическому и эмоциональному здоровью… Один из лучших способов справиться с проблемой, связанной с психическим здоровьем, – каждый раз выводить своих собак на прогулку, чтобы вдохнуть в себя все то, что может предложить нам природа. Другой способ – это пчеловодство. Когда я с ними, мне кажется, будто кто-то нажимает кнопку отключения звука и все, что меня беспокоит, исчезает.

Напомним, с Ализе Тевене, внешне похожей на его бывшую, актрису Донну Эйр, Джеймс Миддлтон познакомился в 2019 году в клубе South Kensington, куда тот пришел со своим коккер-спаниэлем по кличке Элла. Джеймс сделал ей предложение в 2019 году, подарив ей кольцо с сапфиром, очень похожее на кольцо принцессы Дианы, которое принц Уильям надел на палец Кейт Миддлтон во время их помолвки. Сыграть свадьбу пара планировала летом 2020-го. Но из-за пандемии торжество сначала перенесли в марте, а потом в сентябре. Поженились они только год спустя, в сентябре 2021-го. Свадьба прошла в Провансе, где живет отец Ализе — Жан-Габриэль Тевене. Поженил их мэр города Борм-ле-Мимоза Антуан Ариззи, рассказав, что на церемонии присутствовало около 50 гостей, в том числе и родители жениха Кэрол и Майкл Миддлтоны, его сестра Пиппа с мужем Джеймсом Мэттьюсом и детьми, а так же старшая сестра Джеймса герцогиня Кембриджская Кейт со всей своей семьей – супругом Уильямом и детьми.

Об Ализе известно немного: в Великобританию девушка переехала примерно в 2013 году. До этого она жила в Чили, Индонезии и Бельгии, уверенно говорит на четырех языках. У нее есть степень магистра в области инвестиций и финансов Лондонского университета королевы Марии.