 

Служба 122 совершила за год 152 тысячи звонков москвичам, не дождавшимся ответа на линии

19.01.2022, 12:54, Разное
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Для получения обратного звонка заявителям не нужно предпринимать дополнительных действий. Система самостоятельно найдет оставшиеся без ответа звонки и добавит их в базу для обзвона.

С декабря 2020 года операторы службы 122 перезвонили заявителям 151 999 раз.

Единая медицинская справочная служба начала работать в октябре 2019 года. Она функционирует на базе общегородского московского контакт-центра.

В декабре 2020 года появились сервисы под номером 122. С их помощью можно записаться к врачам или вызвать медика на дом, отменить или перенести прием, получить консультации по поводу поликлинических услуг, включая вопросы по коронавирусу.

Звонки на короткий номер 122 обрабатываются операторами и искусственным интеллектом. Виртуальный помощник помогает сориентироваться в услугах и выбрать нужную.

Из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Москве время ожидания на линии 122 может увеличиться. Горожане с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут обращаться в поликлиники без предварительной записи.



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