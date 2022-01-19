На Крещение водоканал Белгорода вместо горячей воды подал ледяную

В Белгороде началась совместная акция водоканала и РПЦ. Она приурочена к празднику Крещения Господнего.

Поскольку традиционные для этого дня массовые купания отменены из-за роста заболеваемости коронавирусом, чтобы горожане смогли совершить ритуал омовения от грехов, подключенные к централизованному водоснабжению дома, будут получать ледяную воду вместо горячей.

Ответственным за проведение мероприятий от РПЦ назначен епископ Белгородский и Шебекинский, протоиерей Димитрий. Ранним утром он взял Преображенский крест и раку с мощами святого Акакия для освящения воды в резервуарах водоканала. В городской администрации уверили, что хлор, насыщенный в воде, не должен помешать очищению от грехов.

Для охлаждения воды заранее отключили магистральную теплотрассу. В администрации города заверили, что подобные отключения стали традиционными и происходят по 5-6 раз каждую зиму, поэтому не составят неудобств для белгородцев.

—