 

Житель Балашихи Нуреддин Абдулсаламов притворился украинцем, чтобы избежать армии, но стал фигурантом дела об уклонении от призыва

19.01.2022, 12:51, Разное
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В Балашихе в суд передано дело в отношении местного жителя Нуреддина Абдулсаламова, который изображал из себя украинца, чтобы не быть призванным на срочную военную службу. Горожанину почти обхитрить военкомат, но там все же раскрыли его план.

Россиянин услышал от знакомых, что якобы с ноября 2021 года в России не берут на срочную службу лиц украинской национальности, как “потенциально неблагонадёжных элементов” (в Минобороны эти домыслы опровергли). Он решил воспользоваться этим, чтобы уклониться от армии – когда ему поступила повестка, Абдулсаламов в анкете указал национальность “украинец”, а военного комиссара приветствовал фразой “Здоровенькі були”. Его действительно признали негодным к службе в ближайший год, исходя из “военно-политических соображений”, и Абдулсаламов отправился домой с отсрочкой.

Однако на следующий день военком сопоставил заявленную национальность с внешностью, акцентом, ФИО и местом рождения призывника (г. Андижан, Республика Узбекистан), и заподозрил неладное. Посовещавшись с коллегами, он решил передать материалы в военную прокуратуру, которая и возбудила дело по статье 328 УК – уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. До суда с “украинца” Абдулсаламова взяли подписку о невыезде.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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