Вишневый сок назван лучшим напитком на каждый день

Ученые выяснили, что вишневый сок является лучшим напитком. Он понижает давление и увеличивает выносливость.

Для здоровья полезно есть цельные фрукты, которые снабжают организм клетчаткой. По мнению экспертов, сок также приносит пользу, но стоит избегать напитков, которые содержат сахар в качестве подсластителя.

Разные соки имеют разные преимущества. Исследования показывают, что именно вишневый сок имеет массу чрезвычайно полезных качеств. Во время одного из экспериментов исследователи выяснили, что этот сок является очень полезным для организма человека. В нем высокая концентрация антиоксидантов, из-за чего уменьшается риск упадка сил, а также увеличивается приток крови к мышцам, что способствует скорейшему восстановлению тела.

В ходе одного из экспериментов вишневый сок пили спортсмены ежедневно на протяжении недели. В итоге показатели их выносливости постоянно увеличивались.

Источник: inosmi.ru