На поверхности Марса в прошлом мог существовал жидкий океан

Ученые не исключают версию, что 3 миллиарда лет назад на поверхности Марса мог существовать жидкий океан. Публикация об исследовании появилась в научном журнале PNAS.

Исследователи Красной планеты полагают, что есть исчерпывающие доказательства того, что на Марсе были океаны. К примеру, на поверхности сохранились древние береговые линии и углубления, которые могли оставить лишь водные ресурсы. Но есть и противники этой теории, которые утверждают, что при наличии океанов должны быть остатки подводных пещер, рек и иных водоснабжающих каналов.

Для подтверждения своей теории исследователи под руководством Фредерика Шмидта провели исследование, в котором создали модель, имитирующую взаимодействие земных океанов и атмосферы. Они изменили параметры, которые похожи на марсианские 3 миллиарда лет назад. И как ни странно, эксперимент показал, что при наличии определенных характеристик атмосферы планета могла иметь на поверхности водные запасы.

Источник: fbm.ru