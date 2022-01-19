 

На поверхности Марса в прошлом мог существовал жидкий океан

19.01.2022, 12:48, Разное
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Ученые не исключают версию, что 3 миллиарда лет назад на поверхности Марса мог существовать жидкий океан. Публикация об исследовании появилась в научном журнале PNAS.
Исследователи Красной планеты полагают, что есть исчерпывающие доказательства того, что на Марсе были океаны. К примеру, на поверхности сохранились древние береговые линии и углубления, которые могли оставить лишь водные ресурсы. Но есть и противники этой теории, которые утверждают, что при наличии океанов должны быть остатки подводных пещер, рек и иных водоснабжающих каналов.

Для подтверждения своей теории исследователи под руководством Фредерика Шмидта провели исследование, в котором создали модель, имитирующую взаимодействие земных океанов и атмосферы. Они изменили параметры, которые похожи на марсианские 3 миллиарда лет назад. И как ни странно, эксперимент показал, что при наличии определенных характеристик атмосферы планета могла иметь на поверхности водные запасы.

Источник: fbm.ru



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