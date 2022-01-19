Меган Фокс получила в подарок от жениха необычное кольцо

На пальце актрисы Меган Фокс красуется новое кольцо, подаренное женихом на помолвку. Но это не просто колечко, а украшение с секретом.

Роман артистки и музыканта Machine Gun Kelly начался в 2020 году, а в начале 2022-го возлюбленный сделал Фокс предложение. В ответ он услышал согласие и надел на ее палец кольцо собственного дизайна. Коротким видео, где зафиксирован этот трогательный момент, знаменитость поделилась на своей страничке в соцсети.

Ценностью украшения стал не только материал, использованный для изготовления, но также символы и идея, вложенные в него женихом. Работал над ним именитый дизайнер Стивен Уэбстер, а изготовлено кольцо из чистого изумруда, вырезанного цельным в колумбийской шахте.

Особенность изделия в том, что оно состоит из двух частей, соединяемых магнитом. Пока они вместе, они держат форму сердца, а если их разъединить, полосы по бокам станут шипами, способными причинить боль при попытке снять украшение.