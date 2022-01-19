“Ну здравствуйте, 40! Не такие уж вы и страшные”. Кухар в свой день рождения оголила декольте

Кухар позировала в корсете, демонстрируя оголенное декольте.

“Ну, здравствуйте, 40! Не такие уж вы и страшные”, – написала она.

Балерина сопроводила пост хештегами “с днем рождения меня” и “40 – новые 25”.

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Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Контекст:

Екатерина Кухар – прима Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018).

С 2017 года является судьей шоу “Танцы со звездами”.

О назначении Кухар исполняющей обязанности директора Киевского хореографического училища стало известно 7 июля 2020 года. Сейчас на сайте заведения указано, что она является его директором.

Кухар замужем за своим коллегой Александром Стояновым. Они официально зарегистрировали брак в сентябре 2019 года после 10 лет совместной жизни. Супруги воспитывают двух детей – Тимура, сына Кухар от предыдущих отношений (2009), и общую дочь Анастасию (2015).

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