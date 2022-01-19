Литва рассматривает прибытие российских военных на учения в Беларусь как прямую угрозу

Он сообщил, что в ближайшее время встрется с послами девяти стран НАТО, которые “активно способствуют укреплению безопасности Литвы”.

“Мы обсудим ситуацию с безопасностью и представим действия Литвы по укреплению военной безопасности страны. В сложившейся ситуации мы рассматриваем ввод российских вооруженных сил в Беларусь не только как дестабилизирующий фактор ситуации в сфере безопасности, но и как еще большую непосредственную угрозу для Литвы”, – отметил Анушаускас.

https://www.facebook.com/arvydas.anusauskas/posts/4546191232156483

Контекст:

Учения “Союзная решимость – 2022” за участия военных Беларуси и РФ пройдут с 10-го по 20 февраля “на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, продолжающегося роста напряженности в Европе, в том числе у западной и южной границ республики”, подчеркнули в минобороны Беларуси.

Первые подразделения вооруженных сил РФ начали прибывать в Беларусь в середине января.

В оборонном ведомстве Беларуси сообщили, что во время тренировок военные отработают “усиление участков госграницы на возможных направлениях незаконного проникновения на территорию Республики Беларусь вооруженных групп боевиков, перекрытие каналов доставки оружия и боеприпасов”, поиск, блокирование и уничтожение “незаконных вооруженных формирований и ДРГ”, а также “отдельные вопросы постконфликтного урегулирования”.

Тренировки пройдут на полигонах Обуз-Лесновский, Осиповичский, Брестский, Гожский и Домановский, а также на отдельных участках местности. Кроме того, планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи.

Учение “Союзная решимость – 2022” в Беларуси пройдут на фоне накопления войск РФ вблизи границ Украины. В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Госдепартаменте США выразили обеспокоенность перемещением российских войск на учения в Беларусь. “Тот факт, что мы наблюдаем – перемещение войск в Беларусь, – явно дает РФ другой подход, если она решит предпринять дальнейшие военные действия против Украины”, – сказал на брифинге 18 января представитель американского внешнеполитического ведомства.

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