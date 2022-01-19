Мнение: Пустота

А тут и подоспели свежие решения российских «законодателей» по пожизненному сроку для так называемых «педофилов». Результат голосования ошеломляющий: «за»… единогласно!

Смотришь на такое с тупым изумлением – есть ли дно у происходящего маразма? НЕТУ.

В российской Думе – 450 (!!) депутатов. То ли 5, то ли 6 «партий». Есть какие-то «новые люди». Есть буряты, монголы. Наверняка есть геи. Самому молодому депутату (некий Вася Власов) – 21 год, самому старому (Ресин) – 85 лет. Есть люди, всю жизнь жившие у моря, есть те, кто жил в глубине материка. У кого-то – пять детей, у кого-то – ни одного. Кто-то либерал, кто-то имперец, кто-то двух слов связать не может.

И спрашивается, какой смысл во всем этом разнообразии, если они голосуют ЕДИНОГЛАСНО?? Это что – Верховный Совет СССР?! Как такое вообще может быть по ОЧЕНЬ неоднозначному вопросу? Хотя бы – простейшее возражение, первое приходящее в голову: как во всех случаях с наказаниями за изнасилование, любое ужесточение всегда (!) приводит к тому, что жертв изнасилования начинают еще и убивать; все равно, мол, ПЖ, если поймают, а если убрать жертву, то шансов меньше.

Это может звучать для разных людей с большей или меньшей степенью убедительности – но как может быть так, чтобы ВСЕ при этом голосовали одинаково? Они все биороботы, что ли?

Мне, как ни странно, это жутковатое «единогласие» напомнило… ситуацию «пандемии», когда ВСЕ государства мира реагировали на нее одинаково до такой степени, словно им всем спустили (откуда??) одну и ту же разнарядку – что и породило у большого количества людей тягостные сомнения: не является ли привычная нам картина мира с его «сказочным разнообразием» чем-то вроде картины на стене у папы Карло, которое прикрывает что-то СОВСЕМ ДРУГОЕ…

Хотя вру: даже в однообразном, как серые колонны заключенных, мире – обнаружилось все же два государства-исключения: Швеция и Белоруссия. Хотя бы два голоса «против» – при том, что стран в мире в два раза меньше, чем депутатов в Госдуре, всего около двухсот. А 450 идиотов из ГД РФ – единогласно!

Все такие “единогласия”, если серьезно – очень нехороший симптом: они показывают полное отсутствие СУБЪЕКТОВ. Мы думаем, что там люди – а там пустота. Есть ли у России Дума? Ответ – нет. Ни одного человека.

Фантастика какая-то.

Если люди до такой степени одинаковые – зачем их так много?