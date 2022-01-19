Какую стрижку сделать, чтобы визуально уменьшить лицо: 10 модных в 2022 году идей для женщин 50+

Женщинам за 50 лет с круглым, полным лицом скрыть недостатки поможет правильно подобранная прическа. Она зрительно уменьшит овал и подчеркнет достоинства внешности. И далее вы найдете 10 модных в 2022 году идей для причесок женщинам 50+.

Прямой боб для тонких волос

Стрижка прямой боб идеально подойдет женщинам с тонкими волосами. Она зрительно придает густоту локонам. А чтобы уменьшить объем лица и придать ему овальную форму, желательно делать срез на уровне с подбородком.

Длинные локоны с осветленными передними прядями

Осветленные передние пряди зрительно вытягивают форму лица, делая его менее полным. И подобная прическа отлично омолаживает внешность. А чтобы она выглядела эффектно и модно, достаточно слегка завивать локоны и зафиксировать результат лаком.

Удлиненный боб

Удлиненный боб с уложенной набок челкой хорошо скрывает недостатки полного лица. И эта стрижка отвлечет внимание даже от двойного подбородка. Она идеально подойдет тем, кто не любит тратить много времени на укладку и часто посещать салон. А чтобы подчеркнуть красоту стрижки, придав ей модный и эффектный вид, можно окрасить волосы в технике балаяж.

Асимметричный боб

Асимметричный боб не только зрительно удлиняет лицо, делая его менее полным, но и отлично омолаживает внешность. Но эта прическа хорошо смотрится на густых волосах.

Обрамляющая лицо стрижка

Стрижка с обрамляющими лицо локонами хорошо смотрится на женщинах с седыми волосами. Слои отлично удлиняют овал и придают женственность внешности. Такая прическа не требует особого ухода и подходит для волос длиной от плеч.

Многослойный боб

Многослойный боб – отличная прическа для женщин старше 50 лет с полным лицом. Она придает дополнительный объем локонам и делает овал менее громоздким. И эту прическу можно укладывать по разному: как выпрямляя волосы, так и делая небольшие волны, что особо актуально в 2022 году.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Боб с прямой челкой

Этот простой боб с прямой челкой идеально подходит женщинам в возрасте, которые носят очки. Прическа зрительно уменьшает объемы лица и подчеркивает красоту глаз. А чтобы она выглядела максимально эффектно и шикарно, желательно выпрямлять локоны утюжком.

Стрижка средней длины для волнистых волос

Если у вас волнистые от природы волосы, то вам стоит выбрать стрижку средней длины. Такая прическа универсальна и подходит для любого типа лица. А чтобы придать ей гламурный, модный вид, достаточно высушить локоны с диффузором и зафиксировать результат лаком.

Стрижка для прямых волос

Многослойная стрижка длиной до плеч считается лучшим выбором для женщин с полным лицом и прямыми волосами. Она отвлекает внимание от недостатков внешности, включая двойной подбородок, и при этом не выглядит скучной. Ее можно укладывать разными способами, как завивая кончики внутрь или вверх, так и просто выравнивая локоны.

Слоистая стрижка с челкой

Стрижка средней длины с челкой хорошо подходит женщинам в возрасте с тонкими и редкими волосами. Слои зрительно удлиняют лицо, делая его менее полным, и придают дополнительную густоту локонам.