Мнение: Отчет ИКАО подтвердил белорусскую версию истории с Протасевичем

Вышедший отчет ИКАО о истории с самолетом Протасевича де-факто подтвердил белорусскую версию событий.

Согласно отчету:

1. Борт сел в Белоруссии в связи с ложным сообщением о минировании самолета.

2. Никаких фактов свидетельствующих о том, что его принуждали силой сесть в Белоруссии нет.

3. ИКАО не имеет данных о том, кто отправил ложное сообщение о минировании.

Фактически, это подтверждает первоначальные заявления Минска о том, что самолет сам решил садиться в Белоруссии после сообщений о ложном минировании от неизвестных лиц. Соответственно, западная версия о том, что "Лукашенко силой посадил самолет в Белоруссии" оказалась несостоятельной.

Само собой, это также подтверждает, что санкции против "Белавиа" были введены под совершенно облыжным предлогом.

В Белоруссии уже заявили, что отчет ИКАО подтвердил белорусскую версию событий. В Литве (к ней также присоединилась шайка "польско-литовской оппозиции") закатили истерику, мол ИКАО не учитывает "всех фактов" и в отчете содержатся "грубые и явные нарушения". Если факты противоречат вере, то тем хуже для фактов.

Секте свидетелей "Белорусского МиГа" и "захвата самолета" привет.

О самом Протасевиче на западе нынче вспоминать не модно, особенно после его зажигательных интервью и начала блогерской карьеры при помощи хорошего питания в СИЗО КГБ Белоруссии.

Что теперь делать с этим отчетом? Ну как минимум можно надавить на руководство ИКАО, чтобы оно провернуло фокус ОЗХО с отчетом по фейковой хим.атаке в Думе, когда полевые эксперты установили, что химической атаки не было, а руководство ОЗХО вынудило подготовить документ, где указывалось, что она могла быть. Так что эту историю в таком ключе еще вполне могут попробовать развивать. Ну и в крайней случае экспертов ИКАО рассматривавших фактаж по этой истории можно объявить "агентами Кремля" и поклонниками крепких орешков Лукашенко.

—