Скандалы: Выстрел из-за угла

НАТО противопоставит «Армате» сверхсекретный танк «Чёрная пантера»

Южнокорейская компания Hyundai Rotem начала разрабатывать свой перспективный танк практически одновременно с российскими оружейниками. Принципиальных различий в подходах, согласно первым утечкам информации, не просматривалось. Однако местные эксперты критиковали южнокорейскую армию за то, что она создаёт «танк будущего по вчерашним технологиям». Разработкой новой машины озаботились в середине 1990-х. Примерно в тот же момент, когда о подобной бронетехнике начали говорить в России.

К середине нулевых (спустя 11 лет разработки) был сложен технологический облик новой машины: масса не более 60 тонн, высокая огневая мощь, хорошая подвижность и минимально возможный экипаж. Для последнего сделали особенно много. Для подачи в ствол боеприпасов создали автомат заряжания, расположенный в нише башни, автоматическую трансмиссию и систему управления огнём, которая позволяет оператору вооружения проводить разведку и вести бой одновременно.

Особенностью новой машины стала система управления гидропневматической подвеской ISU, благодаря которой танк научился не только «ложиться» на брюхо, когда оказывается под обстрелом рядом со складками местности, но и «выглядывать» из-за угла. Эту особенность машины продемонстрировали за год до принятия танка на вооружение. Водитель опустил левую часть машины, и оператор вооружения смог произвести выстрел из «слепой зоны».

Танковый скальпель

Первоначально К2 планировали вооружить новой 140-миллиметровой пушкой стандарта НАТО. Но программа создания перспективного танкового орудия забуксовала, и в итоге корейский танк получил ту же пушку, что и немецкие «Леопарды», — 120-миллиметровое гладкоствольное орудие L55, созданное немецким концерном Rheinmetall и производимое в Южной Корее по лицензии. Вместе с пушкой появилась и новая боеукладка с 40 снарядами (кумулятивные снаряды НЕАТ, а также бронебойные APFSDS с сердечником из вольфрамового сплава).

Через некоторое время в арсенале К2 появились снаряды KSTAM. Их особенностью стало поражение цели в верхнюю полусферу. Так же, как это делает американский противотанковый комплекс «Джавелин» и израильский «Спайк». Эти снаряды (которые технически больше ракеты) считаются основным видом боеприпасов южнокорейского танка. Аналогичным оружием оснащён только танк Т-14 «Армата». В боекомплект к орудию калибра 152 миллиметра (оно может быть установлено опционально) включена специальная ракета с боевой частью повышенной мощности.

Одной из главных особенностей К2 стал базовый для всех танков (если заказчик не пожелает его убрать) комплекс активной защиты, который до корейцев успешно и относительно массово применял только Израиль. Его разработчики построили на базе радиолокатора миллиметрового диапазона, датчиков облучения цели и специальных мини-ракет калибра 70 миллиметров со шрапнелью.

К2 против «Арматы»

Южнокорейский танк «Чёрная пантера» обогнал российскую «Армату» на несколько лет. Его приняли на вооружение в 2014 году, и лишь годом позднее первые танки Т-14 проехали по брусчатке Красной площади на Параде Победы. Тогда же эксперты начали критиковать танк за то, что «высокая технологичность» — это недостаток, который закроет машине путь к массовому производству. Пока с «Арматой» не произошло ничего плохого. Но и уникальные с точки зрения технологий корейские боевые машины своё место подыскивают с трудом — К2 считается самым дорогим основным боевым танком в мире. Его стоимость на сегодняшний день приближается к 12 миллионам долларов за максимально оснащённую конфигурацию.

Стоимость «Арматы», по предварительным данным, вдвое меньше и едва достигает шести миллионов долларов за один танк, что в условиях глобальной конкуренции может сыграть на руку российским экспортёрам вооружений. Но есть одна проблема: «Армата» не поставляется на экспорт и не продаётся даже ближайшим соседям по ОДКБ и БРИКС. К2, в отличие от российской машины, напротив, предлагает «максимальное оснащение» всем желающим. При этом машину регулярно критикуют как за границей, так и на родине. Один из самых часто задаваемых вопросов — почему танк получился таким большим. Военный эксперт Алексей Тарасов поясняет, что на эффективность действий танковых соединений размеры машин не влияют.

«Прорыв» под угрозой

С учётом того что самый перспективный российский танк недоступен зарубежным покупателям, возникает вопрос: кто в ближайшем будущем станет конкурентом корейского супертанка? Пока выбор небогатый: немецкий Leopard в версиях 2A6 и 2А7, французский Leclerc, который считается одним из самых технологичных благодаря продвинутой системе управления огнём, и китайский Type 99, который то планируют отправлять на экспорт, то снова дорабатывают только для внутренних нужд. Из российских конкурентов на арене международного рынка может выступать только Т-90С, который считается «бестселлером оружейного рынка».

Этот танк неплох по соотношению цены и качества, но будет ли достаточно аскетичного набора опций и отсутствия систем активной защиты в войнах будущего (для которых такие машины и покупаются), покажет время. Пока что Россия находится в числе лидеров по экспорту бронетехники. Однако если южнокорейский К2 победит в норвежском танковом тендере, то у традиционных покупателей бронетехники появятся вопросы. Но когда дело дойдёт до полевого (и даже обычного, в цеху) ремонта, то все вопросы могут отпасть. К примеру, обслуживание подвески танка K2 In-arm Suspension Unit, в которой каждый элемент управляется отдельно и даже может гасить отдачу выстрела, сильно затруднено в полевых условиях. Говоря простым языком, если машина будет подбита на поле боя, шансы потерять её навсегда вырастают практически до 100%.

Т-72 и Т-90 пора на пенсию?

Как известно, в бой (даже в относительно вялый) отправляют не один танк, а подразделение. В этом смысле чем больше технологий будет использовано в машине, тем быстрее и эффективнее будет проведена войсковая операция. Это понимают и те, кто производит боевую технику, и те, кто покупает её на международных рынках. К примеру, в Индии в разгар пандемии озаботились тем, чтобы оснастить танки Т-72М1 Ajeya и Т-90С Bhishma вспомогательной силовой установкой (ВСУ). Она снижает заметность танка, поскольку позволяет заглушить основной двигатель в момент ведения стрельбы.

Результаты этого эксперимента неизвестны, однако в случае успешного завершения работ на модернизацию планировали потратить примерно 200 миллионов долларов. Современные танки «Армата», а также Т-90МС тоже оснащаются ВСУ, что вместе с продуманной эргономикой и системой доступа позволяет быстрее подготовить машину к бою. Это даёт возможность машинам с классической компоновкой конкурировать на мировых рынках, а перспективным танкам «Армата», в которых классические решения сочетаются с высокотехнологичными, стать ещё привлекательнее в глазах потенциальных покупателей.

Сергей Андреев