 

Бородатый брюнет и сын богатеньких родителей: что известно о тайном муже Дитковските

19.01.2022, 12:09, Разное
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33-летняя Агния
Дитковските не спешит посвящать общественность в детали своей личной жизни. Известно, что после развода с актером Алексеем Чадовым наследница Татьяны Лютаевой снова вышла замуж. Однако свадьба прошла тайно, а о новом мужем звезда совсем ничего не рассказывает. К тому же, избранник актрисы Богдан Панченко ведет еще более закрытый образ жизни, чем его прославленная супруга.

Агния Дитковските держит личную жизнь в секрете после развода с Чадовым в 2015 году. Поклонники долго гадали, с кем встречается актриса, а она подкидывала им новые поводы для раздумий. Несколько лет назад звезда родила дочку, но не спешила рассказывать ни о девочке, ни о ее втором родителе. Пока в Сети всплывали новые имена возможных отцов наследницы Дитковските, знаменитая мать хранила молчание. А в летом 2021 года Агния, которая была уже на пятом месяце беременности, тайно вышла замуж за своего возлюбленного Богдана Панченко. Однако даже это событие не заставило ее рассказать о своем счастье.

В ноябре прошлого года на свет появился третий ребенок артистки. Супруги не раскрывали ни пол дитя, ни его имя. Судя по всему, звезда придерживается мнения, что счастье любит тишину. Да и ее второй муж явно не из тех, кто любит выставлять жизнь напоказ. Однако кое-что о Богдане Панченко все-таки известно.

Как оказалось, актриса скрывает от общественности не какого-нибудь рядового офисного работника, а серьезного бизнесмена. Панченко – совладелец крупной сети элитных ресторанов. Капитал на прибыльный бизнес Богдан получил от родителей, которые, судя по всему, могут себе позволить очень многое. У семьи избранника Дитковските есть дом в Испании и возможность отдать сына в европейскую школу – так они в свое время и поступили. Отец мужа актрисы, Василий Панченко, в 90-х стал крупным коневладельцем и развернул большой бизнес.

Судя по всему, наследница Татьяны Лютаевой счастлива в новом браке. Агния Дитковските бережет от любопытных глаз общественности не только детей, но и любимого. Только в этот раз актриса сделала исключение, опубликовав в “Инстаграм” новый снимок из Италии с супругом.

Богдан Панченко, которого наверняка до сих пор не видела большая часть поклонников знаменитости, наконец предстал в инстаграм-аккаунте жены. На новом фото темноволосый мужчина сидит за столом уличного ресторанчика. На его пальце красуется обручальное кольцо, а на лице – густая борода.



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