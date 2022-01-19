Еще один торговый комплекс Москвы могут закрыть за нарушение санитарных мер

Торговый комплекс расположен на Ярцевской улице. Специалисты ОАТИ проинспектировали выполнение антиковидных мер в ТК.

“Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением”, – рассказал главный инспектор ОАТИ Андрей Поплавский.

За такие нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. Если здоровью человека будет причинен вред, сумма штрафа может вырасти до миллиона рублей, деятельность организации приостановят на срок до 90 суток, сообщает Агентство городских новостей “Москва”.

Ранее такие же нарушения выявили в торговом комплексе “Каширский двор”. Сотрудники и посетители ТК были без средств индивидуальной защиты или носили маски ненадлежащим образом.

На фоне стремительного распространения штамма “Омикрон” в Москве мэр Сергей Собянин продлил до первого апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и больных хроническими заболеваниями и требование о переводе на “удаленку” не менее 30% сотрудников предприятий столицы.