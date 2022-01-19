Мама Наташи Королевой снялась в смелой фотосессии: “Передай привет своим хейтерам”

Наташа Королева похвасталась прекрасным внешним видом матери, опубликовав видео с фотосъемки. В кожаных лосинах, красной шубе и с короной на голове мать звезды передала «привет» хейтерам.

76-летняя Людмила Порывай сохраняет оптимизм, жизнерадостность и юношеский задор, при этом она отменно выглядит. Однако и она не лишена негативных комментариевэ Однако “женщина-праздник” не реагирует на хейт, а лишь говорит: «Мне очень жалко людей, которые пишут гадости в интернете – они ничего не имеют».

Наташа Королева в комментарии к публикации подмечает, что их семья достаточно необычная и смотреть на неё и её мать сквозь призму своего восприятия не нужно. Артистка призвала фолловеров быть проще и добрее друг к другу, а своей маме посоветовала “передать хейтерам привет”.