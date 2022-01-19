 

Мать Костенко опровергла слухи о том, что Тарасов заставляет её дочь рожать

19.01.2022, 12:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мать Анастасии Костенко опровергла слухи о том, что Дмитрий Тарасов заставляет её дочь рожать. Сама пара заявляет, что у них всё хорошо, и они вдвоем мечтали о большой семье.
Уже четыре года модель Анастасия Костенко состоит в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Сейчас у них уже трое детей. Пара воспитывает двух дочерей и сына, который родился около трех месяцев назад. Некоторые фанаты считают, что Тарасов заставлял жену рожать, ожидая появление наследника. Также ходили о возможном расставании звездной пары. Однако саму Костенко и её родственников такие домыслы лишь смешат. Мать модели заявила, что её дочь не находится в рабстве у Тарасова и сама всегда мечтала о большой семье.

Возможно, догадки поклонников были связанны с тем, что девушка постоянно делится своей жизнью в социальных сетях и рассказывает о том, как у неё проходит послеродовая депрессия, которая наступила после рождения сына. Модель не раз говорила подписчикам о том, что сейчас у неё тяжелый период. Ей трудно справиться с тремя маленькими детьми и хочется полноценного отдыха.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Агата Муцениеце рассказала о неожиданно наступившей депрессии

17.07 / Собянин предложил правозащитнице Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ

01.12 / Мнение: Про «коридоры» Алиева…

29.10 / Скандалы: Генералу предложили сдать генерала

21.10 / Госдеп США аннулировал более 100 виз сотрудников «Аэрофлота»

08.02 / Суд признал ложным пророчество Ванги об избрании Навального президентом России в 2024 году

28.11 / В Румынии растет число воскресших жертв коронавируса

03.07 / Советские здравницы

08.12 / “Яндекс” и Mail.ru Group возглавили рейтинг обязательного ПО для гаджетов россиян

11.12 / Бестактные люди – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика