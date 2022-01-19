Мать Костенко опровергла слухи о том, что Тарасов заставляет её дочь рожать

Мать Анастасии Костенко опровергла слухи о том, что Дмитрий Тарасов заставляет её дочь рожать. Сама пара заявляет, что у них всё хорошо, и они вдвоем мечтали о большой семье.

Уже четыре года модель Анастасия Костенко состоит в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Сейчас у них уже трое детей. Пара воспитывает двух дочерей и сына, который родился около трех месяцев назад. Некоторые фанаты считают, что Тарасов заставлял жену рожать, ожидая появление наследника. Также ходили о возможном расставании звездной пары. Однако саму Костенко и её родственников такие домыслы лишь смешат. Мать модели заявила, что её дочь не находится в рабстве у Тарасова и сама всегда мечтала о большой семье.

Возможно, догадки поклонников были связанны с тем, что девушка постоянно делится своей жизнью в социальных сетях и рассказывает о том, как у неё проходит послеродовая депрессия, которая наступила после рождения сына. Модель не раз говорила подписчикам о том, что сейчас у неё тяжелый период. Ей трудно справиться с тремя маленькими детьми и хочется полноценного отдыха.

Источник: www.starhit.ru