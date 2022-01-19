 

Яна Кошкина порадовала поклонников новыми фото с Мальдив

19.01.2022, 12:04, Разное
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Актриса Яна Кошкина, отдыхающая сейчас на Мальдивах, порадовала поклонников новыми фото. Фолловеры артистки предположили, что она сделала себе подтяжку век.
Звезда ТНТ продолжает радовать своих подписчиков в социальных сетях новыми фотографиями с отдыха. Естественно, преданные фанаты рассмотрели изменения во внешности актрисы. Предполагают, что Кошкина сделала блефаропластику. Однако не все сошлись во мнении, некоторые предполагают, что звезда шоу «Однажды в России» сделала подтяжку бровей нитями, от чего её взгляд поменялся и стал похож на лисий.

Сама звезда никак не комментирует отзывы подписчиков.



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