Яна Кошкина порадовала поклонников новыми фото с Мальдив

Актриса Яна Кошкина, отдыхающая сейчас на Мальдивах, порадовала поклонников новыми фото. Фолловеры артистки предположили, что она сделала себе подтяжку век.

Звезда ТНТ продолжает радовать своих подписчиков в социальных сетях новыми фотографиями с отдыха. Естественно, преданные фанаты рассмотрели изменения во внешности актрисы. Предполагают, что Кошкина сделала блефаропластику. Однако не все сошлись во мнении, некоторые предполагают, что звезда шоу «Однажды в России» сделала подтяжку бровей нитями, от чего её взгляд поменялся и стал похож на лисий.

Сама звезда никак не комментирует отзывы подписчиков.