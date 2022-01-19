 

Украине весной передадут военные вертолеты из вооружения Афганистана – СМИ

19.01.2022, 12:02, Новости дня
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Издание пишет, что около двух десятков вертолетов типа Ми-8/17 афганских ВВС в настоящее время находятся за пределами страны, и их судьба остается неизвестной. Вероятно, они использовались во время бегства афганских правительственных лидеров и военнослужащих в соседние страны.

Ожидается, что первая партия вертолетов прибудет в Украину уже этой весной.

В декабре Foreign Policy сообщал, что Украина просила США передать часть американского вооружения, которое предназначалось Афганистану до захвата там власти “Талибаном”.

Контекст:

Сообщения о вероятной помощи звучат на фоне очередной эскалации на российско-украинской границе. С конца октября западные СМИ неоднократно сообщали о наращивании российских войск у границы Украины.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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