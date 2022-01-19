Мнение: Падение Франции



Жена Макрона

Франция во главе с гнуснейшим “ваксером” Макроном страдает от “омикрона” едва ли не более всех. Вообще – поделом: парламент там опустился до того, что ввел прямую сегрегацию на “чистых” и нечистых”, президент позволяет себе публично требовать “обмазать говном” всех непривитых, и его не подвергают немедленному импичменту… Мерзее Франции – разве что Австралия, там вообще зоопарк. Читаю новость: “Франция активно болеет омикроном. За день там выявили 464000 заболевших”. Заглянул на любимый сайт – ого, да у них там и смертность понемногу бьет рекорды: за вчера – 375 умерших в “от ковида” в день. Это уже больше, чем в России!

Франция меньше России в 2 с небольшим раза по населению. А в плане вакцинации – наоборот: вакцинированные во Франции – 76% населения, в России – 47%. У них три четверти, у нас – меньше половины. При этом по количеству зараженных в день на 100 тыс. населения – разница ФАНТАСТИЧЕСКАЯ: в РФ – 21 человек на 100 тыс. населения, во Франции – 693 человека на 100 тыс.. В 33 РАЗА!!

По смертям “от ковида” в сутки – тоже разница не в пользу Франции: по России на вчера – 0,47 человека (извините) на сто тысяч населения, по Франции на вчера – 0,56.

Как видим: уколотые по 3-4 раза французы фантастически заражаются и умирают уже ЧАЩЕ, чем в России, где нет куар-кодов на федеральном уровне, а больше половины россиян на вакцины просто забили.

Вопрос: зачем прививаться?