Мнение: Молдавия снова не может платить за газ

Ранее уже писал https://colonelcassad.livejournal.com/7370016.html, что кризис с ежемесячным поиском денег на платежи "Газапрому" в Молдавии является перманентным. Фактически, Молдавия не может в нормальном режиме обеспечивать ежемесячные платежи за газ, что выливается в постоянные поиски денег и просьбы отсрочек. В январе история снова повторяется – уже 3-й раз подряд.

"Молдовагаз" обратился за помощью к акционерам, в том числе к "Газпрому", чтобы отсрочить очередной платеж за поставку газа или получить для него краткосрочный кредит, заявил глава компании Вадим Чебан.

Молдавия столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, поскольку в декабре закупочная цена на газ была 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе выросла до 646 долларов. Вице-премьер Андрей Спыну отмечал, что "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы отстрочить оплату поставки газа в январе, а также рассчитывает получить кредит, чтобы погасить задолженность перед российским концерном. С 1 февраля тариф на газ в стране может быть вновь увеличен.

"Правление АО "Молдовагаз" обратится за поддержкой ко всем акционерам, в том числе и в ПАО "Газпром", с просьбой рассмотреть возможность отсрочки платежа или представления краткосрочного кредитования на сумму финансовых отклонений", – написал Чебан в своем Telegram-канале.

Он добавил, что предприятие продолжит оптимизацию расходов. При этом Чебан полагает, что в долгосрочной перспективе молдавскую промышленность необходимо выводить на свободный рынок, где цена для бытовых потребителей и производителей существенно различается.

https://ria.ru/20220118/gaz-1768313317.html – цинк

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Правительству Молдавии предлагается рассмотреть возможность возврата компании налога на добавленную стоимость.

«Вернуть (возместить) АО «Молдовагаз» НДС, чтобы избежать роста тарифных отклонений на сумму не менее $22 млн, — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Кишинёв намерен запросить весной пересмотр газового контракта с «Газпромом», для того чтобы он «соответствовал нынешним реалиям».

https://russian.rt.com/ussr/news/950401-moldovagaz-gazprom-moldaviya – цинк

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Мы заплатили 23 миллиона из 63 миллионов долларов. К четвергу мы заплатим еще 15 миллионов долларов, и, я думаю, что мы будем должны еще 25 миллионов долларов. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни, но исходя из текущей ситуации, я думаю, что мы не сможем заплатить до 20 января — руководитель «Молдовагаза» Вадим Чебан

https://smart-lab.ru/blog/news/758069.php

Уверен, что в 20х числах февраля эта история снова повторится.

Плюс немного экспертных комментариев.

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