Скандалы: «Светлокожие, суровые мужчины в военной форме»

El Mundo: русские бойцы ВЧК давно воюют в Латинской Америке

Испанская газетаEl Mundoсо ссылкой на местную прессу не раз рассказывала о том, что на западе Венесуэлы, вблизи границы с Колумбией, где в последние месяцы шли ожесточенные бои венесуэльской армии с криминальными бандами и проникающими в страну колумбийскими группировками FARC и ELN, появились говорящие по-русски бойцы. Кто они и каков их статус, неизвестно – доступ в район конфликта для журналистов наглухо закрыт.

Как бы там ни было, русские наемники были замечены при эвакуации раненых венесуэльских солдат с поля боя, а также при обслуживании военной техники, которую Москва продолжает поставлять Каракасу. Да никто из этих отчаянных ребят, судя по всему, и не собирался прятаться.

«Высокие, светлокожие, суровые мужчины в военной форме, говорящие между собой на русском языке. Все вооружены автоматами Калашникова новейшей модификации, которые не состоят на вооружении Боливарианских национальных вооруженных сил», — так описали местные жители людей, воевавших в непроходимых болотах и лесах Венесуэлы.

По данным «НИ», по крайней мере, часть из этой «команды русских» могут принадлежать «Группе Вагнера». В то же время источники, близкие к военным кругам в Москве, не смогли сообщить возможную численность русских наемников в Венесуэле.

Тем не менее, на Западе СМИ поют одну и ту же песню: при президенте Николасе Мадуро Москва расширила свое присутствие в Венесуэле. В 2020 году, как писала The Washington Post, группа российских спецов по беспилотникам оказали венесуэльским силам безопасности содействие в операции «Акула» по поиску и поимке восставших военных, высадившихся на побережье страны. Это была первая в XXI веке совместная военная операция с Россией в регионе. Ранее в аэропорт Майкетия прибыли бомбардировщики «Туполева». Целью их отправки было продемонстрировать прочность союза двух государств.

Не секрет, что в различных районах Венесуэлы присутствует российский технический персонал, обслуживающий военную технику. Неофициально в Каракасе обосновались инструкторы, представители так называемых «сил специального назначения», которые обучают венесуэльских военных и бойцов сил правопорядка.

На Кубе, считает El Mundo, нынешняя ситуация сильно отличается от той, что была во время холодной войны.

Тогда у Москвы было три главных аспекта военного присутствия. Прежде всего, — в Центре радиоэлектронной разведки в Лурдесе, в пригороде Гаваны, с которого можно было перехватить большую часть сообщений с территории США. В 2001 году Москва закрыла эту дорогостоящую базу. Во-вторых, существовала база подводных лодок в Сьенфуэгос, где дозаправлялись советские подлодки, несущие боевое дежурство в Атлантике. В-третьих, на Кубе находилась военная бригада в составе четырех батальонов — двух механизированных, одного танкового и одного артиллерийского. Она просуществовала там до распада СССР. Ее численность составляла три тысячи человек, и она обладала наземным боевым потенциалом. Все эти силы были расформированы, но военно-техническое сотрудничество по-прежнему поддерживается.

Не прервана работа и с кубинским ВПК, благодаря которому модернизировали советскую технику.

Почему Россия опять хочет вцепиться в Латинскую Америку, когда ещё свежи воспоминания о Карибском кризисе, так напугавшем весь мир?

«Россия — режим, в высшей степени сосредоточенный на себе, централизованный в принятии решений; он может эффективно действовать в Сирии, Венесуэле, Африке и Центральной Азии с помощью военного контингента и военных советников, а также оказывать ассиметричное влияние, которое не соответствует его экономическому потенциалу. Это геополитические шаги с глобальной перспективой», — рассказал испанский историк Армандо Чагуаседа.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о возможности размещения российских войск в Латинской Америке, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь отметил, что Вашингтон даст решительный ответ, если Москва это сделает.