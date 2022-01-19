Мнение: Пафос, надрыв и героизм

На Васильевском острове в районе улицы Наличной коммунальщики засыпали песком детские горки. На фоне того, что весь город представляет из себя то каток, то арктические торосы, то картину “Ленин в Разливе”, детские горки – это именно то, с чего надо начинать героическую борьбу со стихией.

Горожане при этом самостоятельно покупают песок и рассыпают его перед своими домами и во дворах.

В России есть такая интересная профессия “кремленолог”, делающая прогнозы российской политики на основании шевеления бровей первого лица, ловкости его при поимке ручки и тому подобных важных деталей. В Санкт-Петербурге есть локальная версия этой профессии, изучающая дуновения ветра возле Смольного. Поэтому коммунальная катастрофа стала поводом для живейшего обсуждения – кто именно из небожителей “атаковал” Беглова и с какой целью. Ну не может же Шнуров сам по себе выпустить злопыхательский клип про мусор – он обязательно должен был согласовать в каких-то инстанциях…

Тот факт, что нужно просто убирать город, и никто тебя “атаковать” не сможет, проходит мимо понимания исследователей. Они, видимо, даже не понимают, что такое – обычная и незаметная повседневная работа.

Вообще, хороший мэр – это тот, которого никто не знает и не замечает. А всё как-то само собой происходит. Без надрыва, фанфар и героизма. Увы, но пока все фамилии на слуху – и в городе, и в стране…

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