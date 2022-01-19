 

Мнение: Пафос, надрыв и героизм

19.01.2022, 11:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На Васильевском острове в районе улицы Наличной коммунальщики засыпали песком детские горки. На фоне того, что весь город представляет из себя то каток, то арктические торосы, то картину “Ленин в Разливе”, детские горки – это именно то, с чего надо начинать героическую борьбу со стихией.

Горожане при этом самостоятельно покупают песок и рассыпают его перед своими домами и во дворах.

В России есть такая интересная профессия “кремленолог”, делающая прогнозы российской политики на основании шевеления бровей первого лица, ловкости его при поимке ручки и тому подобных важных деталей. В Санкт-Петербурге есть локальная версия этой профессии, изучающая дуновения ветра возле Смольного. Поэтому коммунальная катастрофа стала поводом для живейшего обсуждения – кто именно из небожителей “атаковал” Беглова и с какой целью. Ну не может же Шнуров сам по себе выпустить злопыхательский клип про мусор – он обязательно должен был согласовать в каких-то инстанциях…

Тот факт, что нужно просто убирать город, и никто тебя “атаковать” не сможет, проходит мимо понимания исследователей. Они, видимо, даже не понимают, что такое – обычная и незаметная повседневная работа.

Вообще, хороший мэр – это тот, которого никто не знает и не замечает. А всё как-то само собой происходит. Без надрыва, фанфар и героизма. Увы, но пока все фамилии на слуху – и в городе, и в стране…

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Ученые нашли связь между ожирением и снижением качества спермы

11.12 / Мнение: Демократия им больше не нужна

31.08 / Наталья Синдеева и Дмитрий Марков получили премию «Камертон» имени Анны Политковской

13.10 / Мнение: Символические санкции

11.01 / Гоген Солнцев собирается внести Терешкович в Книгу рекордов за алкоголизм

15.01 / Таран кофейни иномаркой попал на видео

20.05 / Московский метрополитен придет в Гольяново

07.08 / Древние жители Сунгиря с «волчьим» коллагеном любили мясо северных оленей

26.09 / Мнение: Савченко приняла ислам

02.06 / Первая любовь и “Первые впечатления”. Какой была первая любовь Джейн Остин, которой посвящен культовый роман

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика