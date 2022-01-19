Две трети получивших «пустышки» вместо прививки от COVID-19 жалуются на недомогание



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«Эффект ноцебо» возникает, когда человек испытывает неприятные побочные эффекты от лечения препаратами без фармакологического эффекта, при этом он думает, что получает настоящее лекарство. Например, когда человеку дают сахарную таблетку, а она у него вызывает тошноту, или делают укол физраствора, который вызывает реальную усталость.

Израильские ученые решили выяснить, может ли страх перед вакцинацией от COVID-19 добавить человеку непрятных ощущуений. У исследователей была теория, что многие люди после укола ждут, что им станет плохо — и им действительно становится плохо, но это никак не связано с самой вакциной.

В новом мета-анализе рандомизированных плацебо-контролируемых испытаний вакцины против COVID-19 исследователи из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисс (BIDMC) сравнили частоту побочных эффектов, о которых сообщили участники, получившие вакцину, с частотой побочных эффектов, о которых сообщили те, кто получил инъекцию плацебо, то есть «пустышку».

Люди, которые получали настоящую вакцину, ожидаемо часто рассказывали о побочных эффектах, но и участники эксперимента, получившие плацебо, нередко сообщали хотя бы об одном неприятном эффекте, например, о головной боли или усталости.

Авторы исследования отмечают, что побочные эффекты после лечения плацебо часто встречаются в рандомизированных контролируемых исследованиях. Они подчеркивают важность сбора систематических данных о реакциях ноцебо в испытаниях вакцин, потому что многие люди не делают прививку от COVID-19 только из-за страха побочных эффектов.

Ученые проанализировали данные 12 клинических испытаний вакцин против COVID-19. Эти испытания включали отчеты о побочных эффектах от 22 578 реципиентов плацебо и 22 802 реципиентов вакцины.

Системные нежелательные явления наблюдались у 35% получателей плацебо после первой дозы и у 32% после второй дозы. Значительно больше нежелательных явлений было зарегистрировано в группах вакцины, но при этом побочные эффекты в группах плацебо («ноцебо-реакция») составляли 76% системных нежелательных явлений после первой дозы вакцины против COVID-19 и 52% после второй дозы.

Чаще всего участники исследований, получавшие плацебо, испытывали системные нежелательные явления — симптомы, затрагивающие все тело, такие как лихорадка — с головной болью и утомляемостью. Также они сообщали по крайней мере об одном локальном неприятном явлении, например, о боли, покраснении или отеке.

Для сравнения, после первой инъекции у 46% реципиентов настоящей вакцины возникло как минимум одно системное нежелательное явление, а две трети из них сообщили, по крайней мере, об одном локальном побочном эффекте. Хотя эта группа получала фармакологически активное лечение, некоторые из их нежелательных явлений можно отнести на счет плацебо — или, в данном случае, ноцебо — эффекта. Особенно учитывая, что многие из этих эффектов также наблюдались в группе плацебо, утвреждают ученые.