В Греции быть пожилым антипрививочником становится очень дорого

В Греции на непривитых граждан старше 60 лет теперь будут налагать штраф, который с февраля составит 100 евро в месяц, передаёт Canal 24 Horas TV. При этом, как отмечает испанский канал, в стране против вакцинации выступает приблизительно 300 тыс. пожилых людей.

В Греции людям старше 60 лет выходит очень дорого быть антипрививочником. Срок, когда можно было пройти вакцинацию без получения штрафа, истёк. С сегодняшнего дня им придётся платить штраф 50 евро, а с февраля — 100 евро в месяц.

«Пусть не боятся, пусть приходят и вакцинируются, если хотят жить 100 лет», — говорит пенсионер Димитрис, которому уже за 90.

В этой стране 300 тысяч пожилых людей выступают против вакцинации.

Вчера вечером сложилась напряжённая ситуация во время протестов в немецком городе Росток. Социальная дистанция там не соблюдалась, многие пришли без масок. Из-за нарушений правил была задействована полиция. Несколько человек были задержаны. В Германии зарегистрирован новый пик заболеваний — 553 заражения на 100 тысяч жителей за последние 7 дней.

В Болгарии зафиксирован самый большой показатель за время пандемии — приблизительно 10 тысяч заражений. Сейчас составляются планы по закрытию торговых точек с целью избежать ситуации, при которой распространение «омикрона» приведёт к коллапсу местных больниц.

Во Франции Институт Пастера заверяет, что давление на больницы сохранится ещё несколько недель. В них уже более 25 тысяч ковидных пациентов, причём более 4 тысяч находятся в отделениях интенсивной терапии. И это несмотря на то, что худшее — пик «омикрона» — уже позади. Количество заражений, которое доходило до 300 тысяч за сутки, упало до 100 тысяч.

Растёт давление на больницы США. Там за сутки были госпитализированы более 150 тысяч больных коронавирусом. «Омикрон» и «дельта» наносят серьёзный ущерб, однако главный советник правительства Энтони Фаучи уверен в том, что коронавирус теряет свою летальность и становится эндемичным.

Отпуска на китайский Новый год станут для Поднебесной проверкой её политики нулевой терпимости к COVID. Ожидается, что в поездки отправятся миллионы человек, и меры уже были приняты. Из-за появления варианта «омикрон» в Пекине трибуны на стартующих менее чем через три недели зимних Олимпийских играх останутся без публики.

Дата выхода в эфир 18 января 2022 года.