Бритни Спирс о матери и сестре после расставания с Джастином Тимберлейком: “Надо было дать вам обеим пощечины”

Бритни Спирс продолжает “войну” с родными. Певица, которая несколько месяцев назад избавилась от опеки своего отца Джейми Спирса, ответила на недавние высказывания своей младшей сестры о себе в то время, когда она переживала разрыв с Джастином Тимберлейком. Джейми Линн Спирс выпустила книгу мемуаров, в которой помимо прочего рассказала о неадекватном поведении Бритни в детстве. Например, припомнила случай, когда будущая поп-дива заперлась с ней в комнате и напала на нее с ножом. А в начале этой недели девушка поведала в подкасте Call Her Daddy, что ей до сих пор грустно от того, что роман Бритни и Джастина закончился.

Все думали, что это навсегда. Мне было ужасно грустно, что моей сестре плохо. Это были первые отношения, в которых я узнавала и что-то новое для себя, – заявила в разговоре с ведущим подкаста Алексом Купером Джейми Линн.

Бритни не осталась в долгу и публично вспомнила, какой была ее жизнь в юности. В своем новом посте Спирс обвинила родственников в равнодушии, рассказав, что мать и сестра не поддержали ее в тот сложный период:

Я прилетела домой сразу после расставания с Джастином. Мы сидели с Джейми Линн на диване и смотрели ее шоу. Я была словно призраком… Работая с самого детства, я не знала, как помогать матери. Сиди и жди свой шоколадный молочный коктейль с идеально колотым льдом. Тем временем 12-летняя Джейми Линн часами смотрит телевизор или лежит у бассейна. Я в шоке! Разве это моя жизнь?! Семья Джастина была единственной, которую я знала много лет. Теперь все по-другому… Я так и не получила свой шоколадный напиток. Я же взрослая, верно?! Но, может быть, и мне нужна поддержка… Но… Мама принимала обезболивающие и едва могла поддерживать разговор, потому что они с моим отцом расстались. Я помню, как она сидела на полу и так и не встала… И мне жаль, Джейми Линн, что я была недостаточно сильна, чтобы сделать то, что следовало сделать: дать вам обеим пощечины! – написала Бритни в Instagram.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк Бритни и Джейми Линн Спирс

При этом за несколько дней до этого Бритни обвинила мать во всех своих бедах, заявив, что именно она разрушила ее жизнь. Правда, через некоторое время певица удалила пост:

Моя мать беспокоится обо мне и говорит: “Ты странно себя ведешь. Что с тобой?”, а я отвечаю: “Привет, меня зовут Бритни Спирс, приятно наконец-то познакомиться!” Отец стал моим опекуном 13 лет назад, но никто не знает, что моя мама подала ему эту идею! Мне никогда не вернуть эти годы назад, она просто разрушила мою жизнь, – заявила Бритни, а потом обратилась к матери напрямую, – Иди к черту! Ты точно знаешь, что сделала. Мой отец не настолько умен, чтобы самому решиться на опекунство. Но сегодня я улыбаюсь, зная, что впереди у меня новая жизнь!

Напомним, что Бритни Спирс долгие годы боролась за свободу от опеки от отца, которая вступила в силу в 2008, когда суд признал певицу недееспособной из-за нервных срывов, проблем с наркотиками и алкоголем. Все 13 лет Бритни продолжала работать и зарабатывать, хотя ее права и действия были ограничены. В ноябре прошлого года певица наконец-то стала юридически свободной, и теперь готовится к свадьбе с своим бойфрендом Сэмом Асгари, а поклонники с нетерпением ждут ее возращения на сцену.

Бритни с матерью Линн Спирс