Ушел из жизни редактор Vogue Андре Леон Телли

В США на 74-м году жизни скончался бывший креативный директор и экс-главный редактор Vogue Андре Леон Телли. По информации TMZ, он умер в больнице в городе Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк. Причины смерти не раскрываются.

Андре Леон Телли – знаковая фигура в модной индустрии и журналистике. В разные годы он работал в журналах Interview (еще при Энди Уорхоле), Women’s Wear Daily, W, газете The New York Times. В американский Vogue он пришел в 1980-е годы. В редакции он начинал с позиции редактора отдела новостей, а когда Анна Винтур стала главным редактором, занял ее позицию креативного директора. После небольшого перерыва (с 1995 по 1998 год) он снова вернулся в журнал, где проработал до 2013 года.

Андре Леон Телли и Анна Винтур Андре Леон Телли и Тайра Бэнкс

В 2010-2011 годах, совмещая работу в журнале, Телли был судьей в шоу “Топ-модель по-американски” – кресло члена жюри он занимал в 14-17 сезонах. После ухода из Vogue он остался консультантом журнала. Также Телли занимал должность главного редактора журнала Numéro Russia вскоре после запуска издания на российском рынке в 2013. Под его руководством было издано 12 выпусков, после чего Андре покинул редакцию.

Андре был одним из моих лучших друзей и однозначно сильнейшей личностью, – вспоминает владелец и экс-издатель Numero Russia и акционер HELLO! Владимир Помукчинский. – Для меня – человеком №1 в модной журналистике. Нас познакомили Наоми Кэмпбелл и Дмитрий Федосов, занимавшийся тогда Louis Vuitton. Я вспоминаю, как в благодарность за это знакомство, которое переросло в многолетнюю дружбу, Андре сказал: “Нас познакомила Наоми, она же будет моей главной музой на первой обложке твоего русского журнала”. Тогда никто не мог поверить, что удастся уговорить Андре стать главным редактором. Но он сказал “да” и после этого каждые две недели я приезжал встречать его в Домодедово. Мне казалось, этот человек знает каждого в Нью-Йорке. Он был абсолютной силой, личностью огромной энергии и воли, заряжавшей всех вокруг.

Я вспоминаю, как когда-то, сидя в кафе, он позвонил Вупи Голдберг и спросил: “Ты когда-нибудь пила утренний кофе с русскими? Это надо исправить, приходи”. И мы уже втроем не могли разойтись до самого вечера. Или спонтанно, встретившись на Манхэттене, сказать: “Обед отменяется, мы едем к Маноло Бланик. Не обещаю, но будет вдохновение”. После этой новости я читаю одно из его писем, он писал: “Я так рад работать с тобой. Знаешь, мало кто понимает, чем реально мы занимаемся. Но я очень горд тем, что смог сделать для России так много и одухотворить такое количество профессионалов”. И завершает словами, которые я теперь обращаю к тебе, дорогой Андре: “Thank you for always been there when you there”.

Кроме этого, Андре Леон Телли некоторое время был модным консультантом экс-первой леди США Мишель Обамы. Именно он создал ее стиль в этом качестве, в том числе ее образ для инаугурации Барака Обамы в 2008 году.

Андре Леон Телли и Владимир Помукчинский Одна из последних съемок Андре Леон Телли – рекламная кампания UGG (март 2021 года)