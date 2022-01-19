Мнение: Капиталисты, несущие золотые яйца

В комментариях пишут: давайте отберём излишнюю прибыль у владельцев заводов, газет и пароходов. Допустим, заработал буржуй за год миллиард рублей. Ему ведь столько не нужно, хватит и 60 миллионов, по 5 миллионов в месяц. Это очень хорошая жизнь будет, сытая, обеспеченная, комфортная — лучше, чем у подавляющего большинства россиян. А оставшиеся 940 миллионов рублей пустим на повышение зарплаты тем, кто работает у буржуя на заводе, стоит у станков. И справедливо будет, и полезно для экономики: ведь дополнительные деньги рабочие потратят, причём не на куршавелях, а внутри России, в российских магазинах, на продукцию отечественного производителя.

Такое суждение выдаёт наивную незрелость злого подростка, неспособного мысленно поставить себя на место другого человека. До забавного односторонний взгляд вообще характерен для социалистов.

Вот, к примеру, ещё из популярного: «капиталист всегда старается поставить рабочим зарплаты поменьше, так как ему это выгодно». Перевернём суждение, чтобы посмотреть на ситуацию с обратной стороны: «рабочий всегда устраивается туда, где платят больше, так как ему это выгодно». Вроде бы ситуация равновесная — два партнёра сидят за столом, договариваются о размере зарплаты, каждый хочет заключить сделку на выгодных условиях. Рабочий говорит, что если ему предложат мало, он пойдёт на другой завод. Владелец завода говорит, что если рабочий запросит много, он найдёт другого рабочего. Так как свободный выбор есть и у того, и у другого, в итоге партнёры приходят к соглашению, которое устраивает обоих.

Как видите, каждая из сторон действует одинаково: требует себе побольше. Но жадный капиталист при этом враг народа, а зеркально жадный рабочий — порядочный труженик, которому надо целовать пропахшие машинной смазкой руки только за то, что он вообще пришёл к 7 утра к заводской проходной.

Понятно, что реальная жизнь устроена иначе. Душат сотрудников по зарплате только глупые, неумелые капиталисты — зачастую с советским ещё воспитанием. Как правило, всё наоборот: зарплаты в «частных лавочках» выше, чем у государства, иногда настолько выше, что это кажется со стороны расточительством. Удивительно для многих, но факт: «жадный буржуй» готов платить больше, чем «социальное государство». Во-первых, зачастую капиталисту выгодно держать зарплаты выше рынка, чтобы снизить текучку, и чтобы собрать себе в команду лучших профессионалов из доступных. Во-вторых, адекватно высокие зарплаты сотрудников — предмет гордости для многих капиталистов. Есть и другие причины, по которым у частников платят больше, перечислять их все сейчас нет нужды.

Вся эта история с «жадными буржуями», которые якобы только и делают, что экономят на зарплатах — только один пример, только одна иллюстрация проблем с эмпатией у социалистов. Социалисты живут в своём вымышленном мирке, они не понимают ни капиталистов, ни рабочих. Потому-то, захватив власть, социалисты и сталкиваются с сюрпризами — вроде сделали всё по Марксу, освободили труд, а норма угля почему-то только 7 тонн, тогда как американские шахтёры выдают на-гора вдвое больше, причём с песней:

https://www.youtube.com/watch?v=tfp2O9ADwGk

Вроде избавили колхозную бедноту от токсичного кулацкого превосходства, а крестьяне всё равно почему-то не могут сдать государству достаточный урожай, провожают комиссаров ненавидящими взглядами в спину. Сплошные сюрпризы, как для юного помещика Нехлюдова, пытавшегося осчастливить своих мужиков. Рекомендую, кстати, прочесть этот короткий рассказ Льва Толстого. Он автобиографичен, в молодом князе легко угадывается сам писатель:

https://онлайн-читать.рф/толстой-утро-помещика/

Теперь, когда мы всё это проговорили, вернёмся к изначальной теме: к владельцам заводов, у которых социалисты хотят отобрать прибыль. Если включить эмпатию и поставить себя на место буржуя, слабые места идеи начинают просвечивать насквозь.

С точки зрения самого владельца завода нормальная ситуация выглядит так. У капиталиста есть, допустим, 5 млрд рублей. Он находит площадку, строит цеха, закупает оборудование, нанимает инженеров, приводит всю машину в движение. Проходит пять лет, и завод начинает приносить доход. Проходит ещё пять лет, первоначальные вложения окупаются, к владельцу завода возвращаются вложенные 5 млрд рублей . Вот с этого момента, — через 10 лет от начала строительства, — владелец завода начинает получать реальную прибыль. Я пренебрёг инфляцией и многое упростил, но нам сейчас достаточно и взгляда с высоты птичьего полёта, лишние детали не нужны.

Теперь разберём ненормальную ситуацию. Допустим, дело происходит в стране, где социалисты отбирают у владельца завода прибыль, оставляя ему только 5 млн в месяц на поддержание штанов. Если так, то ещё до составления первых чертежей, вот прямо во время ужина с друзьями-буржуями, вся идея строительства завода и будет похоронена, по трём веским причинам.

Во-первых, глупо тратить 5 млрд сейчас, чтобы получать 5 млн в месяц потом. Гораздо проще купить на эти деньги тонну золота и брать оттуда каждый месяц по килограмму. Хватит и себе, и детям, и даже внукам.

Во-вторых, ситуация, когда ты строишь завод на свои деньги, а плоды твоего труда отбирают социалисты, унизительна и несправедлива. Представьте: каждый месяц в день получки вас останавливают гопники и отбирают у вас всю зарплату, оставляя ровно столько, чтобы хватило на макароны с маслом. Если у вас будет выбор, вы, пожалуй, предпочтёте не работать вовсе, лишь бы не кормить за свой счёт этих паразитов.

В наш век клипового мышления необходимо сделать важное уточнение. Я ни в коем случае не ставлю знак равенства между социалистами и рабочими. Вся идея социализма построена не на труде, а на перераспределении чужих денег: силой отобрать у того, у кого много, и отдать тому, у кого мало. Рабочим, напротив, выгоден капитализм, так как капиталисты готовы хорошо платить за усердный труд. Очевидное доказательство — закрытые границы СССР. Советскому рабочему не позволяли уехать на Запад, получать там большую зарплату, есть стейки и ездить на автомобиле. Не позволяли, так как разница в доходах между советскими и иностранными рабочими была столь велика, что если бы СССР открыл границы, страна быстро растеряла бы лучшие свои кадры.

Третья причина, по которой капиталист из нашего примера откажется строить завод, заключается в деловых рисках. Сломалась центрифуга, Налоговая выставила крупный штраф, цены на материалы взлетели втрое, крупный клиент обанкротился. Даже не буря, а лёгкий ветерок, и вот владельцу завода надо доложить в кассу пару сотен миллионов рублей, чтобы поддержать предприятие в тяжёлый год. А у него этих пары сотен нет: всю прибыль забрали социалисты, оставив буржую только «разумную» (по их мнению) сумму. И всё, приплыли, останавливаем производство и отправляем рабочих в неоплачиваемый отпуск.

Чем это закончится для самого капиталиста, известно из истории Советской России. Цитирую типичное:

https://rg.ru/2018/03/15/sto-let-nazad-kommunisty-otdali-fabriki-rabochim-chto-iz-etogo-vyshlo.html

В Нижегородской губернии в 1918 году владелец небольшого завода не дал революционерам ввести рабочий контроль. Был арестован. Строптивца обещали выпустить, если выплатит чрезвычайный революционный налог. Выплатил. Отпустили. Осенью опять арестовали. Потребовали еще раз заплатить, но уже неподъемные деньги: 200 000 рублей.

Из тюрьмы писал письма своим рабочим, умолял сжалиться – пять малолетних детей, саботажем не занимался, да и сам из рабочих, предприятие создавал с нуля. Не сжалились. Расстреляли…

Итак, «справедливое» распределение прибыли, — вот тебе 5 млн и будь доволен, — приведёт к тому, что капиталист просто откажется строить завод. Меньше заводов в стране, меньше налогов и, что очень важно, меньше рабочих мест. Меньше рабочих мест — ниже зарплаты, так как рабочие будут стоять в очереди за забором, как в девяностые, надеясь, что их возьмут хоть куда-нибудь, хоть на самую маленькую зарплату. Таким образом, наивная лобовая попытка помочь рабочим приведёт к тому, что сами рабочие и станут главными пострадавшими.

Ограбив капиталистов, борцы за социальную справедливость зарежут уток, несущих золотые яйца. Получат немного денег, которые частично разворуют, частично потратят на разные глупости типа кукурузы в тундре и гигантских статуй для своих вождей. А уже через пару лет обнаружат, что экономика резко просела, и страна стала гораздо беднее, чем до грабежа.

На этом месте социалист, пожалуй, скажет: ладно, вы меня раскусили, схема действительно нерабочая. Тут надо менять всю систему, полумер недостаточно. Капиталистов расстрелять, как в 1919, а всю их собственность конфисковать в пользу государства.

Конечно же, такой план тоже не сработает — хотя бы по той причине, что государство станет жестоким монополистом и будет забирать себе даже большую долю прибыли, чем «жадный капиталист». Но это уже тема для отдельного разговора. Сегодня закончу на констатации факта: идея отобрать у буржуев львиную долю прибыли заведомо провальна, сработать она не может даже теоретически.