Дитковските перестала скрывать мужа от подписчиков

Агния Дитковските больше не скрывает от публики мужа. Актриса впервые опубликовала его фото на своей страничке в социальной сети.

После расставания с предыдущим мужем, актёром Алексеем Чадовым, артистка старается не говорить публично о личной жизни, и даже на своей страничке практически не публикует снимков, касающихся семейных событий или чего-то сугубо личного. Но после новогодних праздников Дитковските, мама уже троих детей (младшего ребенка она родила совсем недавно – 3 ноября 2021 года), решила сделать подарок поклонникам, опубликовав фото любимого мужа. Подпись под постом указывает, что кадр сделан в Милане 17 января. На снимке видно обручальное кольцо на руке супруга артистки.

Мужчина также редко что-то публикует в своих социальных сетях, потому в публичном пространстве о нем информации мало. Известно лишь, что он является совладельцем крупной сети ресторанов.