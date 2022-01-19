 

В Индии произошел взрыв на борту военного корабля, есть погибшие

19.01.2022, 11:19, Новости дня
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В результате взрыва погибли трое военнослужащих ВМС Индии. Hindustan Times пишет, что 11 раненых моряков проходят лечение в местном военно-морском госпитале.

Издание отмечает, что взрыв случился во внутреннем отсеке корабля. Экипаж корабля немедленно отреагировал и взял ситуацию под контроль. О серьезном материальном ущербе не сообщается, как и о причинах взрыва.

INS Ranvir находился в оперативном развертывании через побережье Восточного военно-морского командования с ноября 2021 года и должен был вскоре вернуться в базовый порт.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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