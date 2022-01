“Северный поток – 2” несовместим с агрессивными действиями РФ – глава МИД Великобритании

Таким образом она прокомментировала высказывания правительства ФРГ по вопросу поставок газа из РФ.

Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбером дал четко понять, что его правительство поддерживает все аспекты соглашения между США и ФРГ по “Северному потоку – 2” в случае нападения РФ на Украину.

“Совершенно ясно, что России придется заплатить высокую цену в случае военной интервенции против Украины или в Украине”, – сказал Шольц, его слова цитирует сайт НАТО.

Трасс, комментируя высказывания Шольца, назвала их “хорошим развитием событий”.

“Северный поток – 2″ несовместим с агрессивными действиями России. Европе необходимо снизить свою зависимость от российского газа”, – написала глава МИД Великобритании.

Good development. Nordstream II is not compatible with Russia’s aggressive actions. Europe needs to reduce its dependence on Russian gas. https://t.co/VE2NorWpLI

18 января глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявляла, что использование Россией энергетики в качестве оружия будет иметь последствия для “Северного потока – 2”.

Бербок, говоря о трубопроводе, отмечала в ходе брифинга в Киеве 17 января, что, если будет дальнейшая эскалация со стороны РФ против Украины, Германия и партнеры будут принимать соответствующие меры.

Контекст:

Строительство “Северного потока – 2”, который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления “Газпрома” Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и “полностью готовы к эксплуатации”.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”.

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства.

Компания “Оператор газотранспортной системы Украины” (ОГТСУ) сообщила, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский “Газпром”, 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода “Северный поток – 2” в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

“Немецкая волна” отмечала, что предварительное решение по “Северному потоку – 2” должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию “Северного потока – 2”. В компании ОГТСУ допустили, что “Газпром” попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что “Северный поток – 2” не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация “Северного потока – 2” возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины заявлял 5 января, что “Северный поток – 2” вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину.

