Помогут получить дополнительный заряд положительной энергии: как выбирать ковры для разных комнат по фэншуй

Ковры имеют важное значение, так как это отличное средство для улучшения хорошего потока ци. Этот элемент декора дома помогает получить небольшой дополнительный заряд положительной энергии. Правильно подобранный ковер по фэншуй может привнести в дом положительную энергетику и гармонию. Однако стоит помнить о том, что в каждой комнате должны быть разные коврики. Вот несколько советов, которые помогут сделать правильный выбор.

Ковры в фэншуй с учетом элементов

В фэншуй есть 5 элементов, и они взаимодействуют с энергетическими центрами в пространстве. Каждый из них связан с определенными формами и цветами. Огонь с треугольниками, земля с квадратом, вода с кривыми линиями, дерево с прямоугольниками, а металл с кругом.

Коврики для входа в дом

Начинать выбор текстильного изделия нужно с входа в дом. Это устье ци, то есть точка, через которую входит положительная энергия. Привлечь положительную энергетику можно при помощи яркой ковровой дорожки, выполненной в восточном стиле оранжевого или же красного цвета. Это поможет привлечь в дом положительную энергетику.

Если входная дверь открывается в небольшой коридор, то отличным вариантом станет круглый коврик металлического оттенка, который будет стимулировать поток ци.

Если входная дверь открывается прямо в комнату, то небольшой ковер поможет разграничить пространство и создать своего рода ощущение портала или ворот, заполняя вход. Это поможет привлечь положительную энергетику.

Ковер для гостиной

В гостиной нужно активизировать юго-восточный угол богатства при помощи ковра с зигзагообразным рисунком. Это поможет привлечь в дом стихию огня. Удвоить энергетику можно при помощи красного цвета, который символизирует собой пламя и богатство.

Для творческих людей отлично подойдет коврике с длинным ворсом оттенка мха, активизирующий энергию дерева. Нужно расположить его на северо-западе, чтобы привлечь вдохновение и творчество.

При определении места размещения ковра нужно учитывать общий баланс гостиной. Прямоугольник, который состоит из дивана, кресел и тумбочек является теплой зоной для разговоров, вызывает приятные ощущения. Это зона для дружеской беседы, поэтому, стоит активизировать энергию дерева при помощи текстиля.

Если декор комнаты выполнен полностью в белом цвете или же в оттенках серого, то нужно сбалансировать все это при помощи черного или синего коврика с современным дизайном. Это поможет привнести в дом прозрачность и спокойствие воды.

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Коврики для столовой

Деревянные полы, стол и стулья, сервант и буфет обычно расположены в столовой. Чтобы немного сбалансировать все это, стоит выбрать ковер тыквенного цвета для повышения аппетита. Кроме того, этот оттенок будет побуждать к общению.

Отлично будет смотреться ковер ручной работы, который может иметь как причудливые узоры, так и вполне современный дизайн, идеально вписываясь в интерьер дома. Ковер должен быть достаточно большим, чтобы занимать практически всю площадь пола.

Если не хочется постоянно проводить уборку, то стоит отказаться от изделий с длинным ворсом. Нужно следить за тем, чтобы на ковре не было грязных пятен, так как они притягивают негативную энергетику.

Коврик для кухни

Многие считают, что пол на кухне не следует покрывать, однако это совершенно не так. Можно расположить небольшой плетеный коврик под столом. Желательно выбирать яркий и энергичный цвет, который поможет дополнить декор комнаты.

Лучше всего отдавать предпочтение коврикам прямоугольной формы, так как они увеличивают креативность и побуждают к проведению экспериментов на кухне. В уголке для завтрака можно разместить изделие желтого цвета, чтобы каждое утро получать заряд энергии. Если ковер круглый, то он будет притягивать энергию металла, которая поможет повысить остроту ума.

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Коврик для спальни

Изделие должно быть мягким и пушистым, чтобы повысить уровень комфорта в этой комнате. Хорошим вариантом станет ковер мягкого и нежного цвета, который успокаивает и способствует улучшению сна.

Если хочется создать романтическую обстановку, то хорошим вариантом станут приглушенные розовые или лососевые оттенки, но только не красные. Для того чтобы придать нотку свежести пространству, хорошо подойдут нефритовые или же светло-зеленые тона. Голубые оттенки успокаивают и способствуют хорошему сну.

Круглый ковер помогает смягчить энергетику множества углов, в частности кровати, комода, тумбочек, дверей шкафа. Чтобы предотвратить утечку энергии из пространства, стоит расположить красивый, красочный ковер у изножья кровати.

Коврики для ванной

Ковер для ванной может быть совершенно любой формы, подходящей для этой комнаты. Однако ворс должен впитывать влагу.

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Хорошим вариантом станут изделия синего цвета или же земные коричнево-бежевые тона. Они хорошо сочетаются с твердыми фарфоровыми, металлическими поверхностями в ванной.

Выбирая белый ковер, который будет соответствовать белому декору ванной, нужно добавить терракотовый горшок, деревянную табуретку или зеленое растение, чтобы сбалансировать сильную металлическую энергетику.

Ковер для домашнего офиса

Обустраивая домашний офис, нужно помнить о карьере, славе и богатстве. Хорошо подойдет ковер большого размера, который будет занимать все пространство комнаты. Это поможет повысить профессионализм, когда вы будете проводить деловые встречи дома.

Также отлично будут смотреться шкуры животных, которые помогут повысить остроту ума и добавить нотку изысканности. Чтобы привлечь поток изобилия, стоит выбрать ковер, выполненный из искусственной кожи.