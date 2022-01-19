 

Мнение: Слушания по УДО Брейвика

19.01.2022, 11:06, Разное
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Нацик Брейвик на слушаниях по вопросу возможности его досрочного освобождения.
Помимо зиги судье, Брейвик по сути отказался покаяться в убийстве 77 человек, которых он убил, "чтобы привлечь внимание к преступлениям мусульман". Себя Брейвик считает виновным лишь в том, что позволил британским неонацистам "радикализировать себя". Судя по зиге в суде, до сих пор влияют и радикализируют.
Брейвик милостиво согласился под честное слово воздержаться от террористических актов, если его досрочно освободят.

Перспективы досрочного освобождения с такими делами предельно очевидны.

Источник: Colonel Cassad



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