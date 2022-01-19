Скандалы: Корабль не наш

На отечественной 500-рублевой купюре оказался изображен аргентинский парусник

Очередная информация об истинном происхождении российских скреп появилась в социальных сетях. Как известно, изображение Петра Великого на 500-рублевой купюре на фоне парусника означает вклад этого царя в строительство военного и торгового флота России. Правда, корабли этого флота строились по образцу западных. Но вот чтобы в русском флоте начала XVIII столетия числились корабли, построенные в далекой Аргентине, или чтобы аргентинские суда в петровскую эпоху швартовались у суровых архангельских берегов, слышать доселе не приходилось, — саркастично отмечает блоегр Леонид Кацва.

Читатели вспоминают по этому поводу подобный свежий пример:

— Это как когда на памятнике Калашникову изобразили автомат Шмайссера. «Там, где мы ее брали, написано «автомат Калашникова». Что-то из интернета», — объяснил скульптор. Что-то из интернета

А кто-то привел по случаю еще один забавный пример привычного русского цап-царапа:

«Слева картина американского художника Талли Филмуса «Встреча у раввина» (1938)…

…а справа картина россиянского художника Владимира Серова «Ходоки у В. И. Ленина» (1950). Впрочем, ничего удивительного, учитывая тот факт, что настоящая фамилия Серова была Раппопорт, и он внимательно изучал еврейскую тематику в живописи. А может это был не плагиат — а тонкий еврейский троллинг?»