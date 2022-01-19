Эксперты критикуют новые стандарты МОК для трансгендеров и призывают восстановить справедливость

Эксперты раскритиковали новую систему, которую МОК планирует ввести для допуска трансгендеров. По мнению учёных, новые нормы, позволяющие трансгендерам соревноваться с обычными женщинами, не снижая уровень тестостерона в организме, полностью игнорируют научные и медицинские принципы и были приняты лишь в угоду политике инклюзивности. В открытом письме они призывают МОК принять стандарты и ограничения, которые бы гарантировали справедливые и равные условия для всех спортсменов, пишет The Guardian.



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Новое руководство МОК, в котором содержатся рекомендации по участию в соревнованиях трансгендеров, подверглось критике со стороны экспертов, которые назвали его несправедливым по отношению к обычным спортсменкам женского пола. По их мнению, обновлённые рекомендации, согласно которым трансгендеры будут больше не обязаны снижать уровень тестостерона в организме, чтобы быть допущенными к состязаниям среди женщин, противоречат научным выкладкам и фактам, пишет The Guardian.

Международный олимпийский комитет раскритиковали медицинские эксперты, работающие во многих спортивных федерациях, включая Всемирную федерацию лёгкой атлетики, Всемирную федерацию триатлона и Международный союз велосипедистов. Они подчеркнули, что подобное решение открывает двери для нечестной конкуренции в женском спорте, говорится в статье.

Новые правила должны вступить в действие после проведения зимней Олимпиады в следующем месяце и отменят, в частности, действующие ограничения по уровню тестостерона, поясняет автор. Эта система будет применяться и к нестандартным случаям — например, таким как известная южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня, в организме которой от природы содержится повышенный уровень мужских гормонов.

МОК вводит новое руководство на фоне громких споров вокруг участия в спортивных турнирах тяжелоатлетки Лорел Хаббард — первой открытой транс-женщины, принявшей участие в Олимпийских играх, а также транс-женщины из США Лии Томас, которая недавно установила ряд студенческих рекордов по плаванию, сообщается в статье. Однако медицинские и спортивные эксперты, сотрудничающие, в частности, с Международной федерацией спортивной медицины и Европейской федерацией ассоциаций спортивной медицины, призывают руководство МОК одуматься и восстановить справедливость, приняв во внимание научные данные и выводы многочисленных комиссий в сфере спортивной медицины.

По их мнению, новые нормы игнорируют науку о человеческом теле и половых различиях, отражающихся на производительности, и фокусируются только на стремлении к инклюзивности. В заявлении, которое было опубликовано в British Medical Journal за подписью 38 экспертов, в том числе главы медицинского отдела Всемирной федерации лёгкой атлетики, медицинского директора руководящего органа в сфере велоспорта UCI и председателя медицинской комиссии Всемирной федерации гребли, учёные также призвали МОК установить формальные стандарты и ограничения, которые бы основывались на научных данных и обеспечили справедливые и равные условия соревнований для обычных спортсменов.

Как считают эксперты, требование искусственно понижать уровень тестостерона для допуска к соревнованиям среди женщин является справедливым. По их мнению, допустимы также небольшие вариации допустимых норм в зависимости от специфики конкретных видов спорта. Нельзя игнорировать научные и медицинские принципы при принятии такого рода решений, заявил один из авторов открытого заявления Яннис Питсиладис в интервью The Guardian.

В то же время есть и такие учёные, которые настаивают: существуют неопровержимые научные доказательства того, что вообще невозможно допускать транс-женщин в женский спорт, сохраняя при этом принцип справедливых соревнований. В качестве подтверждения своей точки зрения они приводят результаты недавних исследований, показывающие, что транс-женщины сохраняют значительные преимущества после достижения возраста полового созревания, даже если впоследствии они искусственно понижают уровень тестостерона, говорится в статье.



Аналогичную позицию заняли и пять спортивных советов Великобритании. В сентябре прошлого года они заявили, что не существует «волшебного решения», которое могло бы обеспечить включение транс-женщин в женский спорт, гарантируя при этом честность и безопасность соревнований, — и впервые публично заявили, что британским руководящим органам в сфере спорта придётся выбирать, чему отдать предпочтение, заключает The Guardian.