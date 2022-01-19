Джон Болтон – интересы Путина простираются далеко за пределы Украины

Интересы РФ простираются далеко за пределы Украины, и ставки в этой геополитической игре намного выше, чем кажутся на первый взгляд, считает бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Как пишет он в статье для The Washington Post, США и НАТО должны срочно выработать стратегии в отношении стран «серой зоны», оказавшихся между восточными границами НАТО и западными границами России, и добиться большего успеха в том, чтобы удержать Россию от агрессивных действий.



AP

Запад единодушен в том, что президент РФ Владимир Путин собирается завершить то, что он начал в 2014 году, и захватить всю Украину. Чтобы сдержать Москву, США и другие члены НАТО пригрозили ей значительными экономическими санкциями, однако, задаётся вопросом бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, действительно ли РФ планирует широкомасштабное наступление? Как пишет политик в статье для The Washington Post, не исключено, что вызов Путина Байдену является политической «разведкой боем» на фронте, гораздо более широком, чем Украина, именно для того, чтобы разработать лучший анализ издержек и выгод своих вариантов.

Как отмечает Болтон, возможно, полная аннексия Украины — это не то, чего РФ хочет или что ей нужно. Путин мог бы приказать колоннам российских войск приблизиться к Киеву, со всей очевидностью показав его уязвимость, как РФ сделала с Грузией в 2008 году, приблизившись к Тбилиси, после чего отступила по собственному плану. Не исключено, что РФ может захватить и удерживать значительную территорию на востоке и юге Украины, без особых опасений начала партизанской войны или антироссийской террористической деятельности впоследствии.

«На фоне сообщений о том, что если РФ захватит Украину, то администрация Байдена помимо введения масштабных санкций может поддержать действия сил сопротивления, предпримет ли Белый дом эти шаги, если захват будет «лишь» частичным? Предпримет ли подобные шаги Европа? Или Запад коллективно вздохнёт с облегчением, сказав: «Могло быть гораздо хуже», и не сделает практически ничего»? — задаётся вопросом Джон Болтон.

По его мнению, не исключено, что Путин делает ставку именно на этот сценарий. Или, может быть, РФ может внезапно провозгласить расширенный союз с Белоруссией, связав две страны гораздо теснее, чем в настоящее время. Кремль также может попытаться укрепить позиции в Приднестровье или придумать повод для агрессии против Грузии.

В связи с этим, продолжает политик, США и НАТО должны срочно выработать стратегии в отношении стран «серой зоны», оказавшихся между восточными границами НАТО и западными границами России, определив интересы альянса в каждой стране и способы их защиты. Одновременно НАТО должно оперативно добиться большего успеха в том, чтобы удержать Россию от агрессивных действий в условиях нынешнего украинского кризиса, в том числе ниже уровня полномасштабного вторжения.

«Если мы подведём Киев (вновь), тем самым поставив под угрозу находящиеся по соседству с ним страны — члены НАТО, Путин усовершенствует дорожную карту для дальнейшего ослабления сдерживающей функции НАТО и всей её системы коллективной обороны. У него не только есть стратегия, которой нет у Запада, но он ещё и зарекомендовал себя искусным тактиком. Сегодня он по-прежнему диктует условия. Это необходимо изменить», — заключает бывший помощник президента США.