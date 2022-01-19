 

Главный инфекционист Москвы рассказала о лечении при первых признаках “Омикрона”

19.01.2022, 10:39, Разное
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По ее словам, симптоматика болезни при заражении “Омикроном” практически совпадает с классическим ОРВИ. Почти в каждой аптечке есть средства, помогающие облегчить состояние больного, делает вывод специалист.

“Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 л жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты”, – рассказала главный инфекционист Москвы.

Для снижения неприятных ощущений в горле нужны средства местного действия с с антимикробными и противовоспалительными свойствами, полоскания на основе трав или хлоргексидина, посоветовала Сметанина. Для устранения заложенности носа необходимо принимать сосудосуживающие капли, также полезно промывание носа растворами на основании морской воды, приводит ее слова ТАСС..

С учетом схожести клинической картины штамма “Омикрон” и ОРВИ Сметанина дополнительно порекомендовала противовирусное лечение. Она посоветовала обращаться к врачу, если температура выше 38 держится более трех дней.

Сметанина призвала не закупаться антибиотиками при первых признаках заболевания. При вирусных инфекциях их назначение бессмысленно, поделилась эксперт.

“Настоятельно всем рекомендую отказаться от самолечения антибиотиками. Во всем мире эти препараты являются строго рецептурными, и не зря”, – рассказала главный инфекционист столицы.

Напомним, что на фоне стремительного распространения штамма “Омикрон” в Москве мэр Сергей Собянин продлил до первого апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и больных хроническими заболеваниями и требование о переводе на “удаленку” не менее 30% сотрудников предприятий столицы.



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