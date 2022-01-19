Наташа Королёва опубликовала видео с мексиканским поклонником

Звезда русской эстрады Наталия Порывай, более известная как Наташа Королева, стала объектом обожания не только в России. Она опубликовала видео с мексиканским поклонником.

Солист известной российской поп-группы «Руки вверх» Сергей Жуков, отдыхающий сейчас в Мексике, передал Наташе Королевой теплый «привет» в формате видеосообщения. На нем житель мексиканец говорит бессвязные предложения на русском языке, а потом, искренне улыбаясь, упоминает имя звезды «Наташа Королева, Наташа Королева» и поднимает палец вверх. Жуков подметил, что Королева – самая популярная в стране Северной Америки из российских артистов.

Сама же исполнительница удивилась и прокомментировала это видео так: «Кто бы мог подумать, что в Тридевятом Царстве Наташу Королеву знают и любят!»