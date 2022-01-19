Ольга Бузова не позвала на свой день рождения родную сестру

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова отпраздновала свой день рождения в Сочи, куда позвала своих близких друзей. Но в компании не нашлось места родной сестре артистки.

Телеведущая в преддверии своего дня рождения решила сделать сюрприз друзьям. Она наняла частный самолет, которым все отправились на курорт. Как утверждают источники, среди приглашенных были Мария Погребняк, Настя Крайнова и многие другие.

Ранее сообщалось, что сестры были очень близки. Даже вели общий бизнес. Но в какой-то момент все разладилось. В недавнем интервью Анна Бузова рассказывала, что хочет отпустить сложившуюся ситуацию в их семье.

Январь стал для Бузовой временем для релакса. В начале месяца она отдыхала на одном из топовых заграничных курортов, осваивала лыжный спорт. Также вместе с Клавой Кокой артистка развлекалась в топовых клубах и ресторанах, после чего она вернулась в Москву, где пробыла недолго. Естественно, звезда может позволить себе такой отдых, ведь она много работала прошлый год.