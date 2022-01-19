 

Павел Воля удивил фанатов “шпагатом” в Дубае

19.01.2022, 10:34, Разное
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Павел Воля вместе со своей супругой Ляйсан Утяшевой находится на отдыхе в Дубае. Комик удивил своих подписчиков, опубликовав фотографию, на которой он якобы демонстрирует шпагат.
После новогодних праздников Павел Воля с супругой улетел погреться на солнце, но и радовать фанатов пара не забывает. Шоумен сделал шуточное фото для своего Instagram-аккаунта и написал, что растяжка с каждым годом становится только лучше. Воля выразил свою благодарность жене за то, что она помогает ему тянуться.

Безусловно, на фотографии запечатлены ноги его супруги Ляйсан Утяшевой, которые комик успешно выдал за свои. Подписчики сразу заметили женские ноги и педикюр. Снимок поднял настроение многим пользователям соцсети.

Источник: www.instagram.com



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