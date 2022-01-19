Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию на переговоры

Калин заявил, что Турция готова сыграть любую роль, чтобы снизить напряженность в отношениях между Россией и Украиной.

Также он подчеркнул, что Турция не поддерживает никаких военных действий России против Украины или каких-либо конфликтов и войн между двумя странами, и Анкара выступает в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Пресс-секретарь добавил, что Эрдоган поговорил с Путиным и Зеленским, чтобы найти выход из нынешнего кризиса, и пригласил их встретиться в Турции, чтобы обсудить пути решения.

Кроме того он сообщил, что Эрдоган в ближайшие несколько недель посетит Украину с официальным визитом, чтобы встретиться с Зеленским.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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