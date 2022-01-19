 

“Самая сисястая звезда”. 41-летняя Семенович показала, как выглядела в разном возрасте

19.01.2022, 10:32, Новости дня
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Семенович призналась, что они дружат 20 лет.

“Столько радости, приключений и смеха было в нашем с тобой пути. А сколько еще всего интересного нас ждет впереди! Я тебя очень люблю и желаю тебе безграничного счастья, чтобы ты покоряла свои цели в удовольствие и твой путь был всегда интересным и добрым к тебе и твоим близким. У тебя все получится, ты достойна всего самого лучшего”, – написала она.

18 января Гребенкиной исполнилось 43 года.

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Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

“Ах, какие фотки! Самый сок”, – отметила подписчица rufina27.05.

“Анна, вы самая сисястая звезда нашего доморощенного шоубиза”, – заявил se.ndi163.

Контекст:

Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призером международных соревнований. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы “Блестящие”, которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу “Дембельский альбом” на “Русском радио”.

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта “Миротворец” за нарушение государственной границы Украины “с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым” и “с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе”, а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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