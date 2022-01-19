 

В Испании умер самый старший мужчина в мире

19.01.2022, 10:32, Новости дня
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“Книга рекордов Гиннеса с грустью сообщает, что Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия (Испания) скончался в своем доме в возрасте 112 лет и 341 день”, – говорится в сообщении.

В начале февраля мужчина должен был отпраздновать свое 113-летие.

Отмечается, что Сатурнино имел низкий рост – 1,5 м. Из-за этого его не приняли в армию и он избежал участия в испанской гражданской войне 1936 года.

Зато Сатурнино занялся сапожничеством и добился в этом незаурядных успехов, создав собственное дело. Он, в частности, шил обувь для армии.

Рекордсмен вырастил семерых дочерей. У него осталось 14 внуков и 22 правнука, сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Свои соболезнования по поводу смерти Сатурнино выразила в Twitter местная футбольная команда Puente Castro, соучредителем которой являлся рекордсмен.

* Este martes ha fallecido nuestro socio de honor, Saturnino de la Fuente.

* El hombre más longevo del mundo, de muestra barriada y al que siempre recordaremos con mucho cariño.

* Nos sumamos al dolor por su pérdida y trasladamos nuestro pésame a sus allegados. pic.twitter.com/Zog2verfUr

— Puente Castro FC (@PuenteCastroFC) January 18, 2022

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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