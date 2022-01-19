Может показаться, что это фотография: реалистичная живопись о воде и людях Йоханнеса Вессмарка

Изобразить на холсте предмет, находящийся в воде, — довольно сложная задача даже для профессионального художника. Вода искажает очертания предмета, меняет оттенки. А уж нарисовать людей в воде или, скажем, девушку в бассейне, передав мельчайшие детали с фотографической точностью — с этим справится только настоящий мастер гиперреализма.

Например, Йоханнес Вессмарк, который рисует воду маслом и акрилом на холсте много лет, и сегодня в этом деле серьезных конкурентов не имеет.

Фотореалистическая живопись

Йоханнес Вессмарк — шведский дизайнер и художник-фотореалист. Его работы пользуются популярностью не только у него на родине, но и в Англии.

Картины Вессмарка, которые легко принять за фотографии, выставлены в главных шведских художественных галереях.

А теперь один удивительный факт из биографии художника: он нигде не учился, не оканчивал никаких академий, у него не было маститых учителей. Йоханнес Вессмарк — самоучка.

Между тем его техника безупречна, чем не могут похвастаться многие профессионалы.

Будь то женский портрет или изображение морского берега, покрытого галькой, — картины Вессмарка завораживают.

И на каждой из них — вода.

А началось все с изображения женских образов, которые лучше всего, по мнению Вессмарка, смотрятся в воде.