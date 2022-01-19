 

Может показаться, что это фотография: реалистичная живопись о воде и людях Йоханнеса Вессмарка

19.01.2022, 10:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Изобразить на холсте предмет, находящийся в воде, — довольно сложная задача даже для профессионального художника. Вода искажает очертания предмета, меняет оттенки. А уж нарисовать людей в воде или, скажем, девушку в бассейне, передав мельчайшие детали с фотографической точностью — с этим справится только настоящий мастер гиперреализма.

Например, Йоханнес Вессмарк, который рисует воду маслом и акрилом на холсте много лет, и сегодня в этом деле серьезных конкурентов не имеет.

Фотореалистическая живопись

Йоханнес Вессмарк — шведский дизайнер и художник-фотореалист. Его работы пользуются популярностью не только у него на родине, но и в Англии.

Картины Вессмарка, которые легко принять за фотографии, выставлены в главных шведских художественных галереях.

А теперь один удивительный факт из биографии художника: он нигде не учился, не оканчивал никаких академий, у него не было маститых учителей. Йоханнес Вессмарк — самоучка.

Между тем его техника безупречна, чем не могут похвастаться многие профессионалы.

Будь то женский портрет или изображение морского берега, покрытого галькой, — картины Вессмарка завораживают.

И на каждой из них — вода.

А началось все с изображения женских образов, которые лучше всего, по мнению Вессмарка, смотрятся в воде.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Мнение: Агрессию опять перенесли

15.10 / Кто кого выдумывает?

02.04 / Twitter заплатит миллионы рублей за неудаление запрещенной информации

26.09 / Экономист Чирков связал рост доллара с числом заразившихся коронавирусом

05.12 / Депутат Рады Гриб призвала к дружбе с Россией: Включите мозги!

10.05 / Центральноафриканцы рассказали о попытках французов купить показания против россиян

17.06 / Зюганов рассказал о своем отношении к Белоруссии и Украине: признать Луганск и поддержать Донецк

04.11 / Мнение: Национальный День Борьбы с Глобальным Высокомерием

04.08 / ФСБ утверждает, что консул Эстонии Март Лятте пытался добыть сведения о «планах России в Арктике»

26.08 / iPhone 13 подорожают из-за проблем с комплектующими

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика