 

В небе над Кузбассом увидели гигантский сияющий крест

19.01.2022, 10:20, Новости дня
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Необычный закат был снят на камеру в Гурьевске: в небе над городом золотисто-алый свет солнца преломился в форме распятия.

Местные жители увидели в нем некое предзнаменование перед христианским праздником Крещения, сообщают «Вести Кузбасс».

Как пояснили в кемеровском Гидрометцентре, данное природное явление называется гало, передает «МК в Кузбассе».  

Оно возникло благодаря тому, что в перисто-пористых облаках свет преломился от сложной формы кристаллов льда. В основном данное явление отмечается на ясном небе, но такие виды тоже бывают.



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