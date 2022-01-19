В небе над Кузбассом увидели гигантский сияющий крест

Необычный закат был снят на камеру в Гурьевске: в небе над городом золотисто-алый свет солнца преломился в форме распятия.

Местные жители увидели в нем некое предзнаменование перед христианским праздником Крещения, сообщают «Вести Кузбасс».

Как пояснили в кемеровском Гидрометцентре, данное природное явление называется гало, передает «МК в Кузбассе».

Оно возникло благодаря тому, что в перисто-пористых облаках свет преломился от сложной формы кристаллов льда. В основном данное явление отмечается на ясном небе, но такие виды тоже бывают.