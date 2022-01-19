В небе над Кузбассом увидели гигантский сияющий крест
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Необычный закат был снят на камеру в Гурьевске: в небе над городом золотисто-алый свет солнца преломился в форме распятия.
Местные жители увидели в нем некое предзнаменование перед христианским праздником Крещения, сообщают «Вести Кузбасс».
Как пояснили в кемеровском Гидрометцентре, данное природное явление называется гало, передает «МК в Кузбассе».
Оно возникло благодаря тому, что в перисто-пористых облаках свет преломился от сложной формы кристаллов льда. В основном данное явление отмечается на ясном небе, но такие виды тоже бывают.
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