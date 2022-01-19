 

Комитет Госдумы одобрила поправку об индексации пенсий на 8,6%

19.01.2022, 10:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов на заседании одобрил ко второму чтению поправку об индексации пенсий в РФ на 8,6% с 1 января 2022 года.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее заявил, что в четверг Госдума рассмотрит документ во втором и, возможно, сразу в третьем чтении. По его словам, средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18984 рубля, передает РИА «Новости».

В прогнозе Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8%. Однако фактическая инфляция оказалась значительно выше прогноза и составила 8,4%. По последним данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий (пенсия, скорректированная на уровень инфляции) в ноябре 2021 года снизился на 2,8% в годовом выражении.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции. Совет Федерации пообещал оперативно рассмотреть и принять закон об индексации пенсий.

Также Минтруд объявил об индексации маткапитала и ряда пособий.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / В РФ решили подготовить свой вариант углеродного сбора

03.07 / Изнасилование в Кагарлыке. Еще двум подозреваемым избрали меры пресечения

26.02 / Euromoney признал ICU лидером рынка капиталов в Украине

20.07 / Пандемия подкосила экономические амбиции России

06.08 / Ученые выявили указывающий на риск смерти от коронавируса фактор

30.06 / Помпео потребовал от Талибана выполнения взятых на себя обязательств

26.11 / Ученики коррекционных школ в Вологде будут осваивать профессии на новом оборудовании

09.11 / В Германии призвали к готовности заморозить «Северный поток – 2»

30.12 / Ученые предупредили об опасности «тихой гипоксемии» при COVID-19

11.10 / Четыре месяца, как не муж и жена. Какая на самом деле причина указана в решении суда о разводе Dzidzio и Slavia

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика