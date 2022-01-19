Комитет Госдумы одобрила поправку об индексации пенсий на 8,6%

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов на заседании одобрил ко второму чтению поправку об индексации пенсий в РФ на 8,6% с 1 января 2022 года.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее заявил, что в четверг Госдума рассмотрит документ во втором и, возможно, сразу в третьем чтении. По его словам, средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18984 рубля, передает РИА «Новости».

В прогнозе Минэкономразвития, который лег в основу бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, инфляция в 2021 году ожидалась на уровне 5,8%. Однако фактическая инфляция оказалась значительно выше прогноза и составила 8,4%. По последним данным Росстата, реальный размер назначенных пенсий (пенсия, скорректированная на уровень инфляции) в ноябре 2021 года снизился на 2,8% в годовом выражении.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции. Совет Федерации пообещал оперативно рассмотреть и принять закон об индексации пенсий.

Также Минтруд объявил об индексации маткапитала и ряда пособий.