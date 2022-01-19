 

Стали известны детали устроенного Волочковой на борту самолета скандала

19.01.2022, 10:20, Новости дня
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Пассажиры, а также сама балерина Анастасия Волочкова и ее спутник Сергей Кузнецов рассказали подробности конфликта, произошедшего на борту самолета якобы из-за нежелания артистки надевать защитную маску.

По словам очевидцев, Волочкова спорила с бортпроводниками из-за маски, которая была у нее на подбородке; позже артистка все же надела маску на нос и рот, однако было уже поздно, разбираться в ситуации поручили правоохранителям, передает РЕН ТВ.

Рейс Мале – Москва приземлился в аэропорту Шереметьево. В терминале «С» Волочкова со своим спутником прошли паспортный контроль, где их и встретили полицейские. В отделении они провели около пяти часов. При этом пара имеет свою версию событий: члены экипажа якобы специально спровоцировали конфликт и постоянно снимали балерину на смартфоны.

«В какой-то момент я принес Насте кофе. Она маску спустила, начала его пить. Но пришел стюард и еще две девочки. Начали снимать все это», – рассказал Кузнецов.

«Просто я – Волочкова! Полсамолета сидели без масок. А докопались до Волочковой», – прокомментировала балерина.

Пассажиры, летевшие тем же рейсом, по-разному оценили поведение артистки. Одни хотели домой, их не радовала перспектива лететь до Москвы с вынужденной посадкой в другом аэропорту, чтобы высадить дебоширку. Другие, наоборот, делали селфи. 

Теперь Волочкова собирается подать в суд на стюарда, с которым у нее начался конфликт. Также она сообщила в Instagram, что действительно «пообщалась с представителями полиции» в московском аэропорту Шереметьево.

«Вот, почти пять утра, без двадцати четыре, едем на ужин (…) У нас все хорошо! Пообщались с представителями полиции, золотые ребята. Многие будут на твоем (Волочковой) балете, с детьми», – сообщили балерина и ее спутник в «историях».

Ранее очевидцы сообщили, что балерина якобы около шести часов спорила из-за маски.



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